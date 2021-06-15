鳩占鵲巢？屋主託友人看屋遭強行占住

許多民眾習慣在出門較長時間時，委託朋友或親戚入住並照看房子，芝加哥一名屋主卻因此趕不走友人，且屋內被弄得亂七八糟(示意圖)。(pexels)

許多屋主因事或旅遊需出門一段時間時，經常會邀請親朋好友到家裡暫住並順便照顧房子，不過，一名芝加哥 的屋主卻因此慘遭「鳩占鵲巢」，原本幫忙看房的朋友不但在他返回芝加哥後拒絕搬走，甚至還邀請了另一個人入住，最後花了將近八個月，屋主才終於通過法院判定由警察 強制驅趕兩名住客。

伍爾曼(Todd Woolman)分享慘痛經驗表示，去年8月他因為要到外州協助照顧生病的親戚兩個月，因此找了一位朋友崗匝勒斯(Alex Gonzales)到家中暫住，希望他順便幫忙照顧房子。

然而等他10月份返回住家時，卻發現除了崗匝勒斯外，竟然還有另一個陌生人住在他的房子裡，「我為此很不開心，因此要求他們馬上搬離」，沒想到此要求立即被兩名房客拒絕，且還向屋主嗆聲「我們就是住在這裡的人，你無權趕走我們」。

經查，原來這兩人已將通信地址改為伍爾曼的房子地址。

由於當時正值疫情 期間且要到寒冬，好心的他給了強行續住者更寬裕時間找到新落腳處，然而兩人卻沒有搬走意思，尤其他們居住時間越久，房子弄得越髒亂，直到伍爾曼給他們的寬限期到來，兩人都還是不願搬離。

連該公寓大樓的住戶委員會都出面譴責兩名強住居民嚴重影響了公寓平靜與安全。

期間伍爾曼曾更換了公寓門鎖，無法進門的兩人找了警察到場，警察考慮疫情期的各種情況，最後要求伍爾曼需交出鑰匙給對方。

今年4月，伍爾曼受不了兩名強佔房屋者的各種干擾，索性自己搬到旅館暫住，並向法院提出了強制驅趕的申請。

經過上庭，庫克郡巡迴法院法官裁決伍爾曼可在5月18日執行強制驅離，如對方仍不搬，則由該郡警長辦公室執行命令，果不出其然，直到警長辦公室警察出動到公寓執行驅趕令時，兩人才搬離，伍爾曼的噩夢也終於結束。