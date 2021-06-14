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大病無收入險被搶 員工衰事連連 披薩總裁送車相助

休士頓訊
約翰老爹披薩總裁邵林斯(左) 把座車過戶給桑切茲(右)。(KETV電視台截圖)
約翰老爹披薩總裁邵林斯(左) 把座車過戶給桑切茲(右)。(KETV電視台截圖)

約翰老爹披薩(Papa John's Pizza)休士頓分店的送貨司機桑切茲(Isaac Sanchez) ，幾個月以來噩運連連，公司總裁知道了他的困境後，把自己新買的車開到分店，然後把汽車所有權轉給桑切茲。

桑切茲在這家分店已經工作了15年，因為親善和藹受到同事和顧客喜愛。2月份德州世紀大寒時他還住在公寓中，誰知寒流剛走他的膝蓋就受傷，造成他行動不便，接著他又大病一場，不但沒了收入，醫療費用更多到他無法負擔，因為付不出房租，他開始住在車上過夜。

一天夜裡，他躺在車裡一面休息一面在手機上看電影消遣，忽然聽到車底下發出巨響，歹徒不知道他睡在車裡，竟然動用電鋸要偷走車子的催化轉換器(catalytic converter) ，小偷發現他在車上以後落荒而逃。第二天桑切茲開車的時候，路上的駕駛紛紛告訴他車子起火，他停到路邊後車子被燒成全毀。

披薩店的同事籌了一些錢，讓他暫時棲身在汽車旅館，並送給他一些衣服和日用品，又在籌款網站GoFundMe上給他開設帳戶，已籌到7000多元。沒有車他無法外出送披薩，只能在店裡打打雜，他不知道下一步該怎麼辦。公司總裁邵林斯(Keith Sullins)聽說了桑切茲的遭遇後，決定把自己剛買不久的新車送給桑切茲。9日那天，邵林斯把車開到這家分店前的停車場，然後去把桑切茲請到車邊。

當桑切茲聽到老闆要把那輛新車送給他時，起初還不敢相信，但邵林斯拿出所有權狀，把邵林斯的名字填入新車主欄位，然後在下方簽名完成轉讓步驟。邵林斯唯一的要求，是桑切茲允許他把車內那片心愛的老鷹合唱團CD拿走。這個消息在網路上傳開後，大家都替桑切茲感到高興，也讚賞邵林斯的慷慨相助。

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