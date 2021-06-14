合力守護社區 芝華人父子英勇擒搶匪

華埠民眾與警察合力逮捕了搶匪。(讀者提供)

芝加哥第九警分局14日公布過去一周華埠 地區的治安事件，包括三件搶劫、三件竊盜，以及一件騷擾案，其中13日上午10時30分的搶劫案件，為兩名青少年進入華埠永活街夾24街處的超市作案，在逃離現場途中，多位華裔民眾加入追緝，一對華人 父子最後抓到其中一名嫌犯，兩人勇敢守護社區精神，獲鄰里大力讚揚。

根據目擊者告訴本報，13日的該宗事件起因為兩名青少年嫌犯到永活街的一家超市搶劫，收銀員大聲呼救，兩人從店內逃出時，有多名路過華人加入追捕嫌犯，兩嫌逃走途中還撞倒一名華裔耆老。

剛好經過事發現場的華人父子也協助擒拿搶匪，最後於永活街將一名嫌犯壓制在地，警方據報後迅速抵達現場將該青少年逮捕，這對英勇擒賊的父子不願公開姓名，他們低調表示，只是做了該做的事情。

至於其他三起盜竊事件，均發生在7日凌晨3時10分到3時25分之間，警方研判為同一夥人作案，遭竊地點分別為永活街夾24街(一宗)與永活街夾28街(兩宗)。

除了華埠之外，芝加哥市在剛結束的周末(6/11晚間到6/14凌晨)槍擊 案不斷，統計顯示，這段期間共有42人中槍受傷，還有三人遭槍擊致死，其中包括發生在12日早上芝加哥南區Chatham的派對槍擊案，該案件共有九人受傷、一人喪命。

另一宗槍擊案發生在南環區南威爾斯街600號附近，一名坐在路旁車內的22歲男性，遭一名行經當地的槍手開槍打死。

入夏之後，芝城一到周末就處處傳出槍響，上個周末多達60人中槍，甫結束的周末雖降到45人遭槍擊，但警方仍不敢鬆懈，為了防範夏季治安事件大爆發，警局日前已經內部規定所有警察取消休假，每個人需輪值12小時班，這項命令讓警察面臨更大的工作壓力，「希望能夠盡快增聘新的警員」來解決人力不足的問題。