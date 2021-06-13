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德州查獲上百無證客擠在一處 官員:不人道

編譯組／綜合報導
CBP查獲德州不人道的走私人口藏匿處，逮捕上百名無證移民。(CBP推特)
CBP查獲德州不人道的走私人口藏匿處，逮捕上百名無證移民。(CBP推特)

FOX電視台報導，美國海關與邊境保護局（U.S.Customs and Border Protection，CBP）近日表示，德州邊境巡邏人員發現一個「不人道」的藏匿處，走私者在裡面關押上百名無證移民

CBP在一分聲明中說，在包括拉雷多邊境巡邏隊（Laredo Sector Border Patrol）、國土安全部（Homeland Security）調查人員和拉雷多警局（Laredo Police Department）等單位共同努力下，於10日關閉該藏匿處。

拉雷多CBP副局長Carl Landrum於推特發文指出，「這是在聯合執法行動中發現的殘酷現實」。

從現場流出的影片中顯示，相關單位拘留這些人，影片也顯示CBP所描述該藏匿處「不人道」的條件，房子內部光禿禿，凌亂不堪，地上鋪著被褥和毯子。

官員指出，上百名無證移民，來自墨西哥、瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多、厄瓜多爾和尼加拉瓜，他們沒有個人防護裝備，都接受新冠肺炎篩檢。

CBP指出，新冠肺炎疫情並未減緩人口走私，大量走私人口被安置於所謂的藏匿處。「諸如此類的藏匿處事件，不僅對被走私剝削的人造成威脅，也對我們國家人民和安全構成威脅。」

此次行動是官員掃蕩德州人口走私關閉藏匿處的最新行動。

本月早些時候，拉雷多首席巡邏官Matthew J. Hudak在推特上指出，官員在兩小時內發現三個走私人口藏匿處，逮捕182名無證移民。

CBP 邊境 移民

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