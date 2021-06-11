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助販毒遞送洗錢現金2400萬 華婦判處40個月徒刑

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
林石鳳將孔水月取回毒販委託34萬元現金，拍照後傳到中國的負責單位，然後由對方將等值人民幣存入自己帳戶再轉給委託洗錢者的帳戶，接下來再匯至墨西哥。 (U.S District Court trial exhibit)
林石鳳將孔水月取回毒販委託34萬元現金，拍照後傳到中國的負責單位，然後由對方將等值人民幣存入自己帳戶再轉給委託洗錢者的帳戶，接下來再匯至墨西哥。 (U.S District Court trial exhibit)

擔任墨西哥毒梟中美洗錢集團現金遞送員的華婦孔水月(Sui Yuet Kong，以下均為音譯)，11日由芝加哥聯邦法庭法官宣布判處40個月監禁，檢察官陳述，孔女至少從停車場等地點，將來自販毒集團所得的2400萬元現金，轉交給中國洗錢經紀，孔水月在法庭中則稱，不知道這些錢來自毒販。

該案檢察官指出，孔女只是國際洗錢集團的一個較小角色，該集團由在墨西哥與美國的中國金融掮客與快遞員組成，並成為國際洗錢市場的主導，主要替毒梟將非法所得的現金「洗乾淨」。

由於配合聯邦調查，孔水月的刑期不到最高可判刑期的一半，原本她的律師僅要求法官判處12個月又一天的監禁。

孔水月11日出庭聆聽宣判時，因英語欠佳而有法庭翻譯在旁協助，她承認自己在2016年到2017年間，擔任洗錢集團的快遞員任務，主要工作是負責拿走墨西哥毒梟販毒取得的現金，她說，平均每次去取現金時，至少金額為50萬元。

居住在紐約的孔水月，每次在拿到大筆現金後，就會交給此間的洗錢經紀，然後這些中國經紀商接到生意後，會將所收到的美元現金，換成等額人民幣，然後從經紀商在中國的銀行帳戶，轉到委託洗錢者在中國的銀行帳戶，完全不需要通過美國金融系統，這種稱為「鏡子交換」(mirror swap)的洗錢方式，大約只要三小時就能完成。

聯邦探員說，孔至少從中獲取了15萬元的服務。

根據孔的辯護律師納森尼爾.謝(Nathaniel Hsieh)陳述，她從小生長在中國貧窮家庭，且是她家中唯一一個高中畢業的孩子，她是在2004年移居美國，目前具有合法居留身分，孔的丈夫是修理工人，女兒為營養師，兒子則是一名廚師。

2020年底，孔水月還接受了心臟手術，且感染了新冠肺炎，而她雖然幫助聯邦調查人員錄下了其老闆安排洗錢的錄音，孔說，她完全不知道自己是在洗毒品所得的金錢。

此說法遭檢察官反駁，檢察官說，孔水月完全知道這些人是在處理毒品所得，她很清楚這件事有利可圖。

法庭紀錄顯示，聯邦探員2017年在芝加哥、紐約共查獲110萬美元現金，而檢察官更表示，孔所參與的洗錢金額高達2400萬美元，此金額相當於以目前市價售出750公斤的古柯鹼及480公斤的海洛因。

該洗錢集團的首腦之一，甘賢兵(Xianbing Gan)在2018年從墨西哥飛往香港於洛杉磯轉機時被逮捕，法庭文件顯示，甘賢兵是因為在墨西哥的瓜達拉哈拉 (Guadalajara)居住時，協助非法轉帳的罪名遭拘捕，他早前已在芝加哥遭判處14年監禁。

甘的同夥潘海平(Haiping Pan)在墨西哥被逮捕，正等待引渡到美國。

洗錢集團另一位成員林石鳳(Seok Pheng Lim)則仍在等待宣判；被指為同謀的龍煥新(Huanxin Long)已經從加拿大引渡到芝加哥，現因洗錢指控遭居留，還有一名同集團的嫌疑人在墨西哥監獄中死亡。

墨西哥 中國 檢察官

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