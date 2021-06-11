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路怒惹民怨 德州青少年當街群毆

記者封昌明／休士頓報導
一批青少年疑似路怒在百利大道和I-65號公路交叉口當街開打，用路人怨聲載道。 （圖：Ruby Jensen提供）
一批青少年疑似路怒在百利大道和I-65號公路交叉口當街開打，用路人怨聲載道。 （圖：Ruby Jensen提供）

暑假開始青少年聚眾出遊頻繁，6月11日下午3時許休士頓百利大道和I-69號公路路口，發生一起疑似路怒的案件，一群青少年不知何故在等紅綠時突然當街打起群架，許多用路人在後方看得傻眼，許多熱心路人紛紛撥打911報案，由於時值周末前正是交通尖峰時刻，這批青少年膽大妄為的行徑令人為她們捏一把冷汗，也使用路人不悅。

（影音來源：Ruby Jensen）

根據德州交通廳統計，哈里斯(Harris)縣由於路怒（road rage）導致的交通事故，在2021年1月至4月間，較去年同期增加了13%、達107件，因事故而受傷的人數也年增26%，顯示駕駛人開車時的情緒反應，可能帶來更嚴重的後果。

容易發生路怒事故的熱點包括，哈里斯縣西北的Highway 290與Beltway 8，I-69的漢布爾市（Humble）路段，I-45在I-610交會口、哈里斯-蒙哥馬利縣界間的多處路段。 發生時間多在下午3時至8時，也就是通勤的尖峰時段，警方猜測，原因可能是許多人已經在辦公室悶了一天，因此開車返家時特別易發怒。

休士頓警局表示，很多路怒事故都是可以避免，駕駛人往往因為對方不經意的手勢，或是前車任意變換車道，在勃然大怒下衝動行事。除了導致蓄意追撞，還可能演變成肢體衝突，甚至持槍對峙。

根據統計，哈里斯縣自2018年迄今共發生1010件路怒事故。為應對日益增加的路怒事故，哈里斯縣警、休士頓警局、德州公共安全廳、哈里縣檢方，2020年底共同成立專案團隊，負責路怒案件。

由於單是2020年一整年，就因為路怒事故引發約200起槍擊案，較2019年增加33%，因此專案團隊開始派出便衣警察，巡邏哈里斯縣內的公路，提前阻止路怒可能引發的暴力衝突。專案執行至今，已經開出1700張罰單，並逮捕40起輕重罪犯。

哈里斯縣負責路怒案的檢察官Sean Teare強調，路怒已經不僅止於惡意事故了，還可能因為掏槍相對而觸犯刑法，因此便衣警察的預防巡邏可以在衝突開始時就介入處理，避免危險駕車升級為肢體衝突或槍擊事件。

休士頓 警察 德州

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