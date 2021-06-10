維州冰店「蟬寶寶聖代」日銷上百份 消費者：外型逼真

維州冰淇淋店近日推出「蟬寶寶聖代」走紅，外型逼真，許多民眾也從中發現了蟬可愛的一面。（Toby’s Homemade Ice Cream提供）

不少大華府 民眾今年夏天都被滿天飛、滿地爬的「布魯德十代蟬」(Brood X cicada)震驚，部分店家卻從中挖掘商機，維州 冰淇淋店Toby's Homemade Ice Cream近日推出創意「蟬寶寶聖代」，生意火爆，日均銷量翻倍至上百份，也讓許多民眾減少了對蟬的反感或恐懼，甚至發現了它們可愛的一面。

美東近日出現數以兆計的「布魯德十代蟬」，學者稱這些蟬在地底蟄伏已17年，今年脫殼飛出，它們在華府、馬州 、維州三地的數量之多，讓許多長住大華府的居民震驚甚至害怕，不過也有人覺得新奇並從中找到創意靈感。

維州阿靈頓的冰淇淋店Toby's Homemade Ice Cream近日推出「蟬寶寶聖代」(cicada sundaes)，最火爆時平均一天售出上百份，業主班唐(Toby Bantug)表示其中幾天不得不提前打烊，「因為東西都賣光了，必須再進更多原料。」

班唐表示，「蟬寶寶聖代」主要是外型像蟬，成分與平時售賣的冰淇淋沒有太大區別，「蟬身」和「蟬翼」由冰淇淋蛋捲拼成，頭部和身體內部由三球不同口味的冰淇淋組成，包括黑巧克力、巧克力、咖啡等，「蟬眼睛」為紅色的M&M巧克力，再撒上一點巧克力碎片，「外觀看上去非常逼真」。

班唐表示他的創意也是受到北維州一家糕餅店所推出的「蟬餅乾」啟發，於是決定在自己的冰淇淋店菜單加入「蟬寶寶聖代」新品，起初員工還擔心這會讓消費者望而卻步，誤會以為這份甜品是以真的蟬為原料，但班唐對此甜品的可愛外型很有信心，拍照推廣後便吸引大量關注，開賣第一天就售出30多份，許多消費者也紛紛拍照上傳到社交媒體，「蟬寶寶聖代」因此一下走紅。

目前班唐的冰淇淋銷量已比往常翻倍，平均一天售出100多份，且銷量還在增長，一般一天賣160到170份，「很多家長上午不到10時就帶著孩子來買。」

班唐將這次成功的營銷歸功於十幾年一見的「蟬季」以及員工的支持，他表示「蟬寶寶聖代」不會永久留在菜單上，「但只要蟬季未過，我們的聖代就會繼續賣，可能會再賣17年吧。」