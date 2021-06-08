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加密貨幣獲利可上達60倍 專家:千萬別投入老本

編譯組／綜合報導
加密貨幣是泡沫還是趨勢？（ABC 13）
加密貨幣是泡沫還是趨勢？（ABC 13）

自從比特幣（Bitcoin）2009年成形後，加密貨幣究竟是人為炒作的泡沫，或是下個世代的貨幣趨勢，爭議一直不斷。但隨著比特幣曾走揚至1兌6萬美元的高峰，再加上一些企業和國際信用卡發卡公司也開始接受加密貨幣，這種去中央化的貨幣也越來越引起注意。

但是加密貨幣的無拘無束，既是優點也是缺點，一方面任何國家或銀行都不能干涉加密貨幣運作，另方面也因為全球各地的人，只要能上網就能買賣，因此造成加密貨幣的波動非常大。

據休士頓ABC 13電視台報導，熱衷加密貨幣的Eric Gunther說，加密貨幣讓他腎上腺素大增，每次打開加密錢包時，他都會滿心期待，到底是漲了，還是跌了，又或持平。

Eric Gunther說，正因為加密貨幣還在發展當中，而且無拘無束，所以他才更想投資。他說，如果單純就是買來放著，而且不管高低一直持有，到最後就會跟不動產、黃金或債券一樣，讓你獲利60倍或更高。

但德州大學教授Cesare Fracassi則沒那麼樂觀，原因是加密貨幣起伏太大，投資人這一刻可能大賺，下一刻就血本無歸，所以最好的建議是，別把老本放進加密貨幣。而ABC 13的建議是，投資前應該做好功課，瞭解標的與其風險。

貨幣 投資 比特幣

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