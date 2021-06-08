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德州教師生前攢留九房產 遭移花接木一棟不剩

編譯組／綜合報導
蘭卡斯特夫婦以詐欺手法侵吞他人九份財產。（達拉斯縣立監獄）
蘭卡斯特夫婦以詐欺手法侵吞他人九份財產。（達拉斯縣立監獄）

休士頓KHOU 11報導，蘭卡斯特一對夫婦Belinda和Anthony Tucker，以詐欺手法將價值超過100萬元的九份財產，轉讓給他們自己和另外一人，這些財產屬於一名前達拉斯教師楊格(Arnold Young)的遺產。兩人於2日被捕。

根據達拉斯縣法庭文件，兩人都面臨一項盜竊價值超過30萬元財產的指控。

該案很大程度上，歸功於目前代表楊格的遺產律師Alisha Melvin調查工作。Young於今年2月去世，享年82歲，在達拉斯獨立學區教書30多年。他的家人稱，他是名深受喜愛的英語教師。他也是Lott's Mortuary的共同所有人。

楊格替家族成員留下分散在整個城市的九處房產，根據法庭文件，總價值約110萬元。

然而，當這些房產其中一名房客不付租金時，Melvin說，楊格的房地產代表要求驅逐該租客，但在調查的過程，才發現楊格已不再擁有該房產。

法庭文件顯示，Tucker夫婦通過他們的一家名為Mutal Freedom公司，將房產轉讓給住在那裡的租客。

Melvin隨後到相關單位進行查核後發現，楊留下的其他八處房地產，帳面上也不再屬於他。

Melvin說，「他們都有完全相同的契約、相同文字，且都由Belinda Tucker本人公證。」

「他們基本上是搞騙局，試圖斂房產，賣給毫無戒心的第三方。」她說，「有人可以通過簽署、造假文件，提交給書記官竊取財產，就是這麼簡單。」

根據法庭文件，當蘭卡斯特警方調查人員調查時，Belinda Tucker辯稱，楊格將房產簽署給她的公司，是為了慈善。

然而調查人員稱，Tucker無法提供任何證據，表明她與楊格有任何關聯，她只有其電話號碼。

法庭文件還指出，Belinda告訴他們，格格向她展示其「原始遺囑」，表明會把房子給她。她還說她丟了公證書。

據悉，Belinda Tucker曾競選蘭卡斯特市長，2019年落選。

房地產 租客 租金

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