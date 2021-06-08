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陰謀流言抖音上亂竄 亞馬遜17年網店一夕收攤

陳德安
德州螢光棒批發公司竟遭網路陰謀攻擊而蒙受重大損失。(Unsplash)
德州螢光棒批發公司竟遭網路陰謀攻擊而蒙受重大損失。(Unsplash)

休士頓訊】休士頓一派對用品店被「匿名者Q」(QAnon)陰謀論團體盯上，他們放的抖音TikTok視頻竟把這家生意整垮，業者這今仍不解為什麼網路上的荒唐謠言會有這麼強的毀滅性。

休士頓紀事報報導，業主阿里莫敏(Ali Momin)指出，他和伙伴開設的「離子化」(Ionized)派對用品店，專賣會發光的遊樂用品，包括螢光棒、發光帽子等。4月份的時候一位匿名者Q的陰謀論者，放了一段TikTok視頻，指出發光帽子售價1萬5000元太離譜，背後肯定是在做走私兒童進行性交易的生意，否則怎麼可能貴到這種程度？

　莫敏指出，1萬5000千元是3000頂發光帽子的批發價，不是一頂帽子就賣那個價錢，但那些陰謀論者根本不理會，反而鼓動大家轉傳視頻，就這樣一傳十、十傳百的在網路上鬧得沸沸揚揚，以致有些休士頓的市民打電話報警，市警局後來一連三天派員到店家的倉庫搜查，當然並沒有找到任何被用來賣淫的兒童，警察局長後來還親自光臨道歉，但是損害已經造成，他們在亞馬遜上開的店面「進化行星交易所」(the Evolution Planet Deals)被Amazon關閉。

　莫敏表示，他們在亞馬遜上的店面已經開設了17年，但卻被一群無知的人在短短幾個星期內整垮，令人難以相信這麼多的美國人竟然腦子有問題，會認同那麼離譜的謠言。目前正是為國慶日大賣的時機，莫敏只能為失去的商機扼腕嘆息。

　社會心理學家蘇菲亞莫斯卡連科(Sophia Moskalenko)指出，陰謀論者自古皆有，但是匿名者Q不一樣的地方是，成員自己的社交媒體輪廓敘述中，承認自己是雙極人格症(bipolar disorder) 、憂鬱症(depression) 、焦慮症(anxiety)或酒精、毒品成癮(addiction)的病人。

　美國心理分析協會(American Psychoanalytic Association)前任總裁馬克斯莫勒醫師(Dr. Mark Smaller)指出，美國有至少數百萬人是匿名者Q的追隨者，他們常常會越陷越深，最後變成無法分別現實與幻想的病人，如果發現親人或朋友中有匿名者Q成員，應該設法尋求專業人士協助他們，以免最後成為家庭與社會的禍患。有興趣深入了解的人，可上hourdetroit.com然後用醫師的名字搜尋，就可以看到他最近接受採訪時發表的意見。

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