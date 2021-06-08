入境中國10年簽證沒有失效 只是暫時停用

駐芝中領館表示，入境中國的10年簽證沒有失效，只是暫時停用。(中新社)

中國 駐芝加哥總領事館7日表示，目前許多人持有的入境中國10年簽證 ，只要還沒有逾期，都仍屬於有效文件，領館指出，這項簽證是因為新冠疫情 而暫停使用，並非作廢，但現階段為防範病毒傳播並減少跨境旅行，如有緊急商務科技或緊急人道主義需求而必須前往中國的話，均需透過郵件以個案方式另外申請單次緊急簽證。

駐芝中領館簽證組組長龔颯回應風華中校校長提出「10年簽證何時恢復？ 」時說，10年簽證是在2015年開始推出，該簽證最長可在中國停留期到180天，但現在由於疫情，中國政府於2020年3月28日宣布停止持有效簽證的外國人入境中國，其中包括了10年簽證。

她表示，也就是說凡在2020年3月28日後，必須取得緊急簽證(包括商務科技、人道主義)，才能入境中國。

龔颯說，如果全球疫情能夠好轉，大家恢復正常生活，屆時會有相應政策出台，因此大家手上的10年簽證只要仍未過期都還是屬於有效文件，只是暫時不能入境中國，需要緊急入境者則需通過郵件提出個案申請。

此外，她說，疫情催生改革，中國領事app在疫情告一段落後，會一直使用下去，該應用軟體將是一個長期使用的系統。

至於提出了緊急簽證申請，也按要求補交了各種文件，但仍遲遲未收到回音者，駐芝中領館提醒可再度發郵件向承辦單位詢問。

威斯康辛州經營國際學校的校長孫建國則分享經驗表示，之前有學生也面臨到相同情況，最後才發現原來領館的回函郵件，可能因與收件人少聯繫而被歸入垃圾箱，他建議苦等不到回覆時，可以翻找一下郵箱的垃圾信件。