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瘋狂駕駛逆向衝撞 肯州5母子高速路慘死

特派員黃惠玲╱綜合報導
車禍現場。(Jim Sichko神父推特)
車禍現場。(Jim Sichko神父推特)

肯塔基州雷新頓市(Lexington)5日發生一起六死車禍慘案，當地警方指出，事發時一名女駕駛考蒂爾(Natascha Caudill，38歲)，不明原因逆向行駛在75號州際公路後迎頭撞上一輛北向轎車，由於撞擊力道猛烈，肇事女當場喪命，被撞車輛上的駕駛葛林恩(Catherine Greene，30歲)與四名分別為兩歲到11歲的孩子也均不幸喪生。

當地媒體報導，警方說，該起致命車禍發生前，就有收到民眾舉報有車輛在75號公路逆向行駛，但直到該起嚴重事故發生前，警方都沒有找到民眾舉報的車輛。

警方表示，考蒂爾是5日中午12時30分左右，開車高速逆向行駛在75號公路的北向車道，目擊者斯托(Don Stowe)描述，行經事故路段的葛林恩的車，當時正換到快車道行駛，研判在事故發生前，葛林恩完全沒有想到會有人在高速路的快車道逆行。

他說，他自己之前曾擔任過急救人員，在目睹該嚴重車禍後，第一感受是「很難會有倖存者」。

葛林恩車上的四名兒女，分別是兩位繼女珊塔娜(Santanna，11歲)、卡門(Karmen，九歲)，以及兩名她自己的兒子布瑞登(Brayden，五歲)、傑克(Jack，兩歲)，其中九歲的卡門當場死亡，其他三個孩子與母親葛林恩送醫後宣告不治。

葛林恩的丈夫瓊恩(Jon Greene)在獲知死亡車禍後心痛表示，「他們是我的孩子跟我的妻子」，一下子失去五名至親的他說，一想到以後下工回到家時，不再有家人開心迎接就痛不欲生。

葛林恩一家於車禍喪生，親友在募款網站為他們的家人募款。(擷自Gofundme網頁...
葛林恩一家於車禍喪生，親友在募款網站為他們的家人募款。(擷自Gofundme網頁)

車禍 肯塔基州

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