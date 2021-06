瘋狂駕駛逆向衝撞 肯州5母子高速路慘死

肯塔基州 雷新頓市(Lexington)5日發生一起六死車禍 慘案,當地警方指出,事發時一名女駕駛考蒂爾(Natascha Caudill,38歲),不明原因逆向行駛在75號州際公路後迎頭撞上一輛北向轎車,由於撞擊力道猛烈,肇事女當場喪命,被撞車輛上的駕駛葛林恩(Catherine Greene,30歲)與四名分別為兩歲到11歲的孩子也均不幸喪生。

當地媒體報導,警方說,該起致命車禍發生前,就有收到民眾舉報有車輛在75號公路逆向行駛,但直到該起嚴重事故發生前,警方都沒有找到民眾舉報的車輛。

警方表示,考蒂爾是5日中午12時30分左右,開車高速逆向行駛在75號公路的北向車道,目擊者斯托(Don Stowe)描述,行經事故路段的葛林恩的車,當時正換到快車道行駛,研判在事故發生前,葛林恩完全沒有想到會有人在高速路的快車道逆行。

他說,他自己之前曾擔任過急救人員,在目睹該嚴重車禍後,第一感受是「很難會有倖存者」。

葛林恩車上的四名兒女,分別是兩位繼女珊塔娜(Santanna,11歲)、卡門(Karmen,九歲),以及兩名她自己的兒子布瑞登(Brayden,五歲)、傑克(Jack,兩歲),其中九歲的卡門當場死亡,其他三個孩子與母親葛林恩送醫後宣告不治。

葛林恩的丈夫瓊恩(Jon Greene)在獲知死亡車禍後心痛表示,「他們是我的孩子跟我的妻子」,一下子失去五名至親的他說,一想到以後下工回到家時,不再有家人開心迎接就痛不欲生。

