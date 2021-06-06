扮嫩潛入女兒學校測保安 德州笨媽遭逮捕

賈西亞打扮成這樣潛入女兒中學，測試校園安全，反遭警方逮捕。(Casey Garcia影片截圖)

德州 KTSM 9電視台報導，位於墨西哥邊境 的城市艾爾帕索（El Paso）一位母親賈西亞(Casey Garcia)，4日因上傳自己潛入女兒中學，以測試校園安全影片，遭相關單位逮捕後釋放。

她將面臨包括非法入侵和竄改政府紀錄在內等指控。根據縣紀錄，她還有一張未解決的交通罰單。她的保釋金額略高於7900元。

據悉，賈西亞拍攝了自己偽裝成女兒，到位於San Elizario的Garcia Enriquez中學，她並將自己被捕的影片上傳到YouTube帳號。賈西亞穿著黃色帽T、戴黑口罩和大鏡框，甚至事前去染髮，然後一路走進學校，還在校內餐廳進食。

在另外一支影片中，賈西亞被捕時帶著手機走出家門，等在外面的是艾爾巴索縣警局執法人員。賈西亞告訴警官「我只是讓你知道我在錄影」。其中一位警官回應，「沒關係，女士，我們也在錄影。」

學校於3日公布的影片顯示，賈西亞在未被校方注意的情況下上了不同的課。至當天快結束時，一名教師發現她不是學生，她於是向校長自首。

San Elizario獨立學區總監Jeannie Meza-Chavez 3日向KTSM 9發表聲明指出，「雖然作為家長違反安全，我們想向您保證，我們正審查和評估我們的安全措施。」

4日被釋放後，賈西亞Garcia向KTSM 9發出聲明，「我被警方拘留一天，但我的問題仍存在：Jeannie Meza-Chavez，我們的孩子在學校安全嗎？」

Meza-Chavez 4日拒絕接受KTSM訪問，但表示「目前該案由相關人員處理。」