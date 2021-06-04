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標誌性時刻 新州終結新冠公衛緊急狀態

記者謝哲澍／新澤西州報導
新澤西州長墨菲簽署行政令，終結新州因新冠疫情而引發的公共衛生緊急狀態。圖為過去這個國殤節周末，在新澤西州長枝市(Long Branch)，居民在雨中慢跑。(美聯社)
新澤西州長墨菲簽署行政令，終結新州因新冠疫情而引發的公共衛生緊急狀態。圖為過去這個國殤節周末，在新澤西州長枝市(Long Branch)，居民在雨中慢跑。(美聯社)

新州4日報告304例新增新冠病毒感染確診病例，單日12人染疫死亡。州長墨菲同日簽署行政令，終結新州因新冠疫情而引發的公共衛生緊急狀態，但仍保留一些特殊行政權力。

墨菲一份聲明中稱，解除公共衛生緊急狀態是新州朝著正常道路邁出的明確而決定性的一步，「過去15個月是前所未有的挑戰，我感謝所有留在家中、戴口罩、採取預防措施並接種疫苗的新澤西人，讓我們能夠走到這一步。」

新州的公衛緊急狀態已長達近15個月，法案A5820/S3866將在30天內取消墨菲大約140項與疫情有關的行政命令中的絕大部分，僅保留14項命令到年底，包括該州目前的校內口罩令，以及暫停驅逐和切斷公用能源等。

共和黨人和其他批評者長期以來一直抱怨墨菲在沒有立法監督的情況下擁有太多權力。參議會主席斯威尼(Stephen Sweeney)和眾議會議長科林(Craig Coughlin)等民主黨人士的聯合聲明稱，該法案能夠確保州政府擁有疫苗接種和檢測工作所需的工具和靈活性、確保對弱勢群體的保護，並監督和協調醫療保健系統以應對疫情威脅。

根據墨菲此前的行政令，新州對所有集會的人數限制、餐飲以及社交距離等規定都已解除，只有學校和公共交通等場所仍保留戴口罩和社交距離規則。

目前繼續有效的14項行政令包括：學校和部分公共場所口罩令、暫停驅逐、暫停保險公司取消保單、暫停能源公司切斷服務、允許餐廳擴大戶外用餐規模、要求安養院向州政府提供每日資料報告、夏令營規定、保護聯邦補貼免工資稅。

共和黨人指責該法案不足以遏制墨菲權力，而且投票過快，沒有舉行公聽會。亦有抗議者週四聚集在首府議會大廈外，反對法案並呼籲州政府取消在學校口罩的規定。

口罩 新州 疫情

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