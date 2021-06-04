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打罵華府華裔店主致其面部縫14針 警方定義仇恨犯罪

打罵華府華裔店主致其面部縫14針 警方定義仇恨犯罪

記者張筠／華盛頓報導
雖然面部傷口已基本痊癒，呂崇湖和妻子仍有很大心理陰影，白天工作提心吊膽，晚上也睡不好覺。（記者張筠 / 攝影）
雖然面部傷口已基本痊癒，呂崇湖和妻子仍有很大心理陰影，白天工作提心吊膽，晚上也睡不好覺。（記者張筠 / 攝影）

華府警方3日以「嚴重攻擊(aggravated assault)」的罪名指控並逮捕30歲的馬州男子托馬斯(Samuel Delwyn Thomas)，警方稱托馬斯在一個月前曾攻擊並咒罵亞裔珠寶業主呂崇湖，致其面部受傷縫了14針，家人至今仍有心理陰影，目前警方已將此案定義為仇恨犯罪並展開調查，並限制托馬斯不得靠近呂夫婦和他們的店面。

根據警方文件，非裔男子托馬斯5月4日下午近1時45分，與一名女子來到呂崇湖和妻子經營的Max Trading Corporation珠寶店，當時托馬斯要求呂崇湖打開一個珠寶給他看，「由於店面規定，我拒絕了他的要求，隨後他就開始不斷揍我，且不斷大罵：去你的中國人！我恨你」(F**k you Chinese people, I hate you)。

30歲的馬州男子托馬斯在一個月前攻擊並咒罵亞裔珠寶業主呂崇湖，致其面部受傷縫了1...
30歲的馬州男子托馬斯在一個月前攻擊並咒罵亞裔珠寶業主呂崇湖，致其面部受傷縫了14針，3日被警方逮捕。（監控視頻截圖）
為加強防範，呂崇湖在店內準備了辣椒水和電擊槍。（記者張筠 / 攝影）
為加強防範，呂崇湖在店內準備了辣椒水和電擊槍。（記者張筠 / 攝影）

來自浙江溫州的呂崇湖接受本報採訪時表示，這是他在華府經營店面22年來首次遇到仇恨犯罪，「以前頂多是店內珠寶商品被盜」，他被攻擊後上嘴脣縫了14針，但受傷後仍堅持經營店面，一天都沒休息。

「案發當時店內正好沒有別的顧客」，呂崇湖說，當他拒絕托馬斯拆開珠寶的請求後，突然就被重擊，「當時完全沒反應過來他是在攻擊我，直到他的拳頭接二連三砸過來」，肇事後托馬斯與同行女子駕車逃跑，「我當時身上什麼都沒拿，跑去關店門，正好隔壁店面業主發現情況不對，我就趕緊請他們錄下肇事者的車輛信息」，協助了警方辦案。

呂崇湖被攻擊，面部受傷，上嘴脣縫了14針，至今仍有心理陰影。（呂崇湖提供）
呂崇湖被攻擊，面部受傷，上嘴脣縫了14針，至今仍有心理陰影。（呂崇湖提供）

呂崇湖的店面位於華府商業活動發達的聯合市場(Union Market)附近，平時就有警察巡邏，「案發後感覺最近巡邏的警力有增加」，但心裡還是很有壓力。

時隔一個月，呂崇湖面部的傷口已經基本痊癒，但他和妻子心理仍有很大陰影，在店內準備了辣椒水和電擊槍(Taser)，「晚上睡不好覺，白天在店內也提心吊膽，看到陌生面孔也總會緊張，不知道對方是否真要來買東西，還是另有企圖」，呂崇湖的妻子也說「我不懂為什麼他們這樣對我們？我們沒有做錯任何事。」

呂崇湖和妻子經營的珠寶店位於華府商業活動頻繁的聯合市場，但他們經營店面20多年來...
呂崇湖和妻子經營的珠寶店位於華府商業活動頻繁的聯合市場，但他們經營店面20多年來沒有遇過此類仇恨犯罪。（記者張筠 / 攝影）

華府 仇恨犯罪 警察

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