半世紀懸案終破案 瑞柏15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

15歲女孩韓森。(瑞柏市警局)

芝加哥西郊威爾郡的檢察官 4日對一名退休 的明尼蘇達州電焊工威普立(Barry Lee Whelpley，76歲)提控三項一級謀殺罪，並裁定高額保釋金1000萬，威普立涉嫌於1972年性侵 瑞柏市一名15歲的女孩韓森(Julie Ann Hanson)，並殘忍將她亂刀刺死後棄屍玉米田。

負責該案的檢察官葛萊斯格(James Glasgow)與瑞柏市警局局長馬歇爾(Robert Marshall)說，過去49年檢警找過無數線索，查過無數嫌疑人，連韓森的雙親也已陸續過世，警方依然沒有放棄，這次終於逮到兇嫌，主要歸功於「DNA測試與家譜學(genealogy)的巨大進步」。

馬歇爾4日並宣讀了一份由韓森家人發出的聲明，家人說，過去半世紀對於全家來說是一段漫長的旅程，感謝所有為該案工作的人。

馬歇爾說，韓森是在1972年7月7日騎著自行車出門後失去蹤影，警方稍後於靠近87街的街道發現單車，並在附近的玉米田找到她的屍體，經檢驗，韓森身中36刀且曾遭性侵，威普立殺死韓森時，為一名住在瑞柏市離女孩家不到一哩的27歲年輕人。

該案發生後至今歷時49年，警方從未放棄偵察，「這些年來，我們一直把韓森的照片放在辦公桌上」，馬歇爾說這個殘忍謀殺案困擾了社區很多年，也帶來了嚴重傷害，現在終於水落石出，警方感到欣慰。