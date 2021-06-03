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家族第四代 小小布希參選德州檢察長

編譯組／綜合報導
德州檢察長共和黨內初選，土地官布希挑戰現任的帕克斯頓。（Texas General Land Office）
德州檢察長共和黨內初選，土地官布希挑戰現任的帕克斯頓。（Texas General Land Office）

布希家族出了兩位總統，兒孫輩顯然無意讓政治傳承就此中斷。2014年首度當選德州土地官（Texas Land Commissioner）的第四代小小布希（George Prescott Bush）宣布，將在德州檢察長一職的選戰中，挑戰同黨的現任檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）。

布希2日宣布參選時，嚴詞批評帕克斯頓，指責帕克斯頓的任期滿是汙點，不但遭到刑事調查，還被聯調局（FBI）認定可能涉及賄賂與貪汙，因此他要正告帕克斯頓，「該收手了」（Enough is enough, Ken），當了20年的政客，該是告老還鄉的時候了。

現年45歲的George P. Bush是布希家族最後一個在任的政治人物。曾祖父Prescott Bush曾任聯邦參議員，祖父老布希（George H. W. Bush）、伯伯小布希（George W. Bush）都當過總統，父親是曾任佛州州長的Jeb Bush。

不過，相對於父執輩，George P. Bush顯然有點離經叛道。先是在2016年支持曾經貶低自己父親的川普角逐總統，還在2019年的土地官任內獲得川普公開讚許，稱他為「布希家唯一腦袋清楚的小子」。George P. Bush上周還重貼他與川普的合照，強調­「我深深感謝川普的鼓勵與支持」。

不過，帕克斯頓先前同樣標榜自己是川普人馬，不過川普卸任前的大赦卻未納入有案在身的帕克斯頓，因此到底川普會為誰背書仍有變數。川普本人倒是在上周的聲明中表示，他在「不久的將來」就將決定支持哪個檢察長參選人。

帕克斯頓陣營表示，德州人都瞭解帕克斯頓的為人，以及他堅定的保守派作風，未來還將繼續川普的改革大業。但對手布希卻向共和黨人喊話，帕克斯頓萬一通過黨內初選，將會在全州選舉中成為民主黨的最佳箭靶，讓共和黨失去檢察長一職。

 

川普 小布希 德州

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