川普為德州州長艾伯特連任背書 續增德州影響力

艾伯特競選連任，卸任總統川普在推特上背書。（艾伯特／推特）

正當德州 州長艾伯特陷入政治爭議之際，卸任總統川普 卻在2日表態。因為艾伯特對擁槍權利的憲法第二修正案支持，並支持執法打擊犯罪，又能維護選舉公正，因此根據艾伯特轉發的川普聲明，川普願意為艾伯特2022年的連任選舉背書。艾伯特強調，他非常感激川普的領導和支持，未來還會繼續為德州之所以偉大的價值繼續奮鬥。

川普的背書，為他在德州繼續維持影響力和政治熱度，再下一城。

不過，德州眾議會先前才因為審查爭議法案SB 7，引發民主黨人集體離席因此休會，艾伯特還揚言扣發議員薪資，並要求加開臨時會通過SB 7。

2日稍晚，艾伯特又簽署生效四項爭議法案，因此恐將引發德州政壇另一波風暴。其中之一的SB 23法案規定，人口超過百萬的縣份，在刪減執法預算前必須舉行公民投票，等於是槓上哈里斯、達拉斯、泰倫特等原本就與州政府意見相左的縣份。

川普在聲明中強調，艾伯特是個鬥士，更是個絕佳的州長。他說，艾伯特任內積極維護第二修正案的攜槍權，並且帶領德州重回經濟復甦之路、創造工作機會。川普指出，艾伯特積極保護執法人員，且努力維持選舉公正性，因此他完全認同艾伯特的理念，並認為德州人2022年選他連任不會後悔。

艾伯特凌晨在推特發表川普背書聲明後表示，川普總統向來都是德州的特好朋友，他也感謝川普的背書。艾伯特表示，對於團隊共同完成的工作，他深感驕傲，特別是維護邊界安全、增加工作機會，以及保障讓美國 與德州「再次偉大」的自由。艾伯特強調，他非常感激川普的領導，未來還會繼續為德州之所以偉大的價值繼續奮鬥。