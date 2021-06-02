我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

實驗室外洩新冠病毒？華郵更正「陰謀論」報導用詞

來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛

川普為德州州長艾伯特連任背書 續增德州影響力

編譯組／綜合報導 
艾伯特競選連任，卸任總統川普在推特上背書。（艾伯特／推特）
艾伯特競選連任，卸任總統川普在推特上背書。（艾伯特／推特）

正當德州州長艾伯特陷入政治爭議之際，卸任總統川普卻在2日表態。因為艾伯特對擁槍權利的憲法第二修正案支持，並支持執法打擊犯罪，又能維護選舉公正，因此根據艾伯特轉發的川普聲明，川普願意為艾伯特2022年的連任選舉背書。艾伯特強調，他非常感激川普的領導和支持，未來還會繼續為德州之所以偉大的價值繼續奮鬥。 

川普的背書，為他在德州繼續維持影響力和政治熱度，再下一城。

不過，德州眾議會先前才因為審查爭議法案SB 7，引發民主黨人集體離席因此休會，艾伯特還揚言扣發議員薪資，並要求加開臨時會通過SB 7。

2日稍晚，艾伯特又簽署生效四項爭議法案，因此恐將引發德州政壇另一波風暴。其中之一的SB 23法案規定，人口超過百萬的縣份，在刪減執法預算前必須舉行公民投票，等於是槓上哈里斯、達拉斯、泰倫特等原本就與州政府意見相左的縣份。 

川普在聲明中強調，艾伯特是個鬥士，更是個絕佳的州長。他說，艾伯特任內積極維護第二修正案的攜槍權，並且帶領德州重回經濟復甦之路、創造工作機會。川普指出，艾伯特積極保護執法人員，且努力維持選舉公正性，因此他完全認同艾伯特的理念，並認為德州人2022年選他連任不會後悔。 

艾伯特凌晨在推特發表川普背書聲明後表示，川普總統向來都是德州的特好朋友，他也感謝川普的背書。艾伯特表示，對於團隊共同完成的工作，他深感驕傲，特別是維護邊界安全、增加工作機會，以及保障讓美國與德州「再次偉大」的自由。艾伯特強調，他非常感激川普的領導，未來還會繼續為德州之所以偉大的價值繼續奮鬥。

川普 德州 美國

上一則

休士頓失蹤六歲男童屍體 汽車旅館內發現

延伸閱讀

人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站

人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站
緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」
德州長將簽署法案 年滿21歲攜槍不需經許可

德州長將簽署法案 年滿21歲攜槍不需經許可
限縮投票法案受阻 德州州長要扣議員薪水

限縮投票法案受阻 德州州長要扣議員薪水
不滿邊境政策被撤銷 川普：拜登正摧毀美國

不滿邊境政策被撤銷 川普：拜登正摧毀美國
共和黨與川普黨互撕 期中選前不會停

共和黨與川普黨互撕 期中選前不會停

熱門新聞

莎柯伊的Instagram留言板至今仍有鐵粉持續發聲。（莎柯伊Instagram）

網紅遭裸身棄屍 兇嫌湮滅DNA

2021-05-25 21:27
安歌塢高中畢業生布徹決定入讀普林斯頓大學。(Christopher Butcher)

「同學多是亞裔，曾想改變膚色」 非裔青年被6藤校錄取

2021-05-26 16:16
善用省錢祕方就能便易買到日常用品。（ABC）

全美物價飛漲 教你三個超市購物省錢祕方

2021-05-26 22:24
德州基督教大學醫學院獲善心捐款付學費。(Texas Christian University網頁)

匿名行善 德州夫婦為1年級醫科生付學費

2021-06-01 14:22
艾立吉(右)與紀夢奇夫婦。(本報檔案照片)

密州遇害華女 長期遭兇嫌夫虐待 檢察官公布錄音

2021-05-27 10:42
告示板上一字之差，讓老爸受了莫大的冤屈。(WDBJ 7截圖)

賀兩子畢業告示板「暗損」哥哥 老爸甘受悶虧

2021-06-01 17:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」
影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣

影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣
華人二房東失聯 房客要拿走個人財物 門前搭帳篷苦等

華人二房東失聯 房客要拿走個人財物 門前搭帳篷苦等

家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩

家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩
人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站

人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站