德州長將簽署法案 年滿21歲攜槍不需經許可

攜槍是美國憲法第二修正案賦予人民的權利。(福和市槍展)

德州 州長艾伯特即將簽署HB 1927法案，該法實施後年滿21歲的德州居民都可不經許可，在一般狀況與公開場合中攜帶手槍。在德州之前已經有19個州允許自由攜帶手槍，佛蒙特是唯一一個從未以州法禁止攜槍的地方，阿拉斯加則是在2003年率先取消攜槍許可證，但德州仍是目前為止、開放攜槍的各州中人口最大州，代表支持憲法第二修正案的勢力再下一城。

值得注意的第一點是，德州原本就開放公開攜帶長槍，包括霰彈槍與來福槍，特別是近年來惡名昭彰的半自動步槍。便於攜帶、藏匿的手槍是德州舊法唯一限制需要經過訓練、背景查核，在取得許可證後才能公開攜帶的槍種。新法將取消原本的攜槍許可，但是購買合法槍枝仍然需要經過背景查核並取得槍證。

第二點是，特定場所與區域，除執法人員外，仍然不得攜槍進入，包括：酒精類飲品超過販售品項51%以上的酒吧與店家，各級學校，運動賽事、馬賽與犬賽，投票 所，機場，法院，監獄與拘留所，政府機關，醫療院所，聯邦領地與國家公園（包括San Antonio Missions 與The Alamo），以及任何明文禁止攜槍的私人土地。

對於是否應該先取得許可證才能公開攜槍，德州以往已經爭議多年，但由共和黨主政的德州今年才終於取消手槍許可，主因就在於包括州長艾伯特在內，都難以獲得多數民意支持。對於憲法第二修正案的支持者來說，HB 1927當然算是他們的一場勝利；但對反對者來說，包括執法單位與用槍教練，HB 1927的角力過程中，他們也不能說一無所獲。

首先是，購買槍枝仍然需要證照，以及相關的背景查核，以免不法之徒取得合法槍枝。持槍證明也能當成ID之一，作為投票或身分查驗根據。另外，HB 1927原先的版本禁止警察 盤問所有持槍者，後來也被迫改成，在合理懷疑下，警員得以以防止傷害或威脅為由，要求民眾解下槍枝。除了聯邦法律禁止攜槍者，新版的HB 1927也同意，對家暴犯與通緝犯卻攜帶手槍者，得以加重處罰。