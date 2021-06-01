我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

軍機侵入空域 馬來西亞將召喚中國大使說明

賀兩子畢業告示板「暗損」哥哥 這家人好幽默

休士頓訊
告示板上一字之差，讓老爸受了莫大的冤屈。(WDBJ 7截圖)
告示板上一字之差，讓老爸受了莫大的冤屈。(WDBJ 7截圖)

休士頓的斯普林區(Spring)一戶亞裔居民雙喜臨門，兄弟分別從大學和高中畢業，但哥哥貶損自己、表揚弟弟的告示板讓爸爸受了莫大的冤屈，告示板的照片在網路上引發瘋傳。

帕拉普蘭一家人(Parappurams)住在斯普林區的一棟豪宅中，前院翠綠的草地上插著兩面恭喜畢業的告示板，左邊那面是祝賀弟弟萊恩(Ryan Parappuram)從賽普瑞斯伍茲高中(Cypress Woods High School)畢業，右邊的是祝賀哥哥賈斯汀(Justin Parappuram)從德州農工大學(Texas A&M University)機械工程系畢業。

但是經過的駕駛與行人免不了會覺得有點異樣之處，弟弟的那面告示板下方寫著Valedictorian(代表畢業班致詞人) ，這當然是表揚他的卓越成績，但哥哥的那面下方特別寫著NOT Valedictorian，這未免讓人擔心哥哥的自尊心是否因而受傷。哥哥賈斯汀拍了照片放上社交媒體，很快就引發網友熱烈迴響。

哥哥賈斯汀表示，把照片上傳以後，他和朋友外出旅遊慶祝畢業，度假期間他並沒有機會去看網友的反應，等他回到休士頓下了飛機，發現已經有10萬人看過照片，遠遠超過他的想像，但最令他驚訝的是有許多人不瞭解那只是開玩笑，他們紛紛指責帕拉普蘭爸爸明顯的對弟弟偏心。

賈斯汀指出，告示板下方的字其實是他想出來的，主要是想表揚弟弟優越的成績，順便開個玩笑損損自己。弟弟則指出，爸媽都很幽默，從小一家人就習慣互相開玩笑，讓家裡的氣氛輕鬆愉快。帕拉普蘭一家應該就是「謔而不虐」的最佳寫照，如今這則發文已被40萬人看過，附近的居民聽說以後，紛紛前來親眼目睹這兩面告示板。

休士頓 亞裔 德州

上一則

新州單日確診創新低 兒童疫苗數據收集難

延伸閱讀

疫情下 美墨邊界美國公民挾帶毒品增多

疫情下 美墨邊界美國公民挾帶毒品增多
疫情期間 休士頓科技人才成長排名全國第2

疫情期間 休士頓科技人才成長排名全國第2
賈斯汀與珍妮佛有過兩年婚姻：我對家人沒控制欲

賈斯汀與珍妮佛有過兩年婚姻：我對家人沒控制欲

離婚珍妮佛2年 賈斯汀瑟魯喊「不以家人為重」

離婚珍妮佛2年 賈斯汀瑟魯喊「不以家人為重」
遭誘拐淪性工具 未成年受害女怒告旅館

遭誘拐淪性工具 未成年受害女怒告旅館
德州Motel 6旅館涉藏淫窟 母公司G6挨告

德州Motel 6旅館涉藏淫窟 母公司G6挨告

熱門新聞

莎柯伊的Instagram留言板至今仍有鐵粉持續發聲。（莎柯伊Instagram）

網紅遭裸身棄屍 兇嫌湮滅DNA

2021-05-25 21:27
安歌塢高中畢業生布徹決定入讀普林斯頓大學。(Christopher Butcher)

「同學多是亞裔，曾想改變膚色」 非裔青年被6藤校錄取

2021-05-26 16:16
善用省錢祕方就能便易買到日常用品。（ABC）

全美物價飛漲 教你三個超市購物省錢祕方

2021-05-26 22:24
一些有瑕疵的硬幣，如今可能也有其價值。（ABC截圖）

花用硬幣前看一眼 它可能價值數萬倍

2021-05-24 20:41
艾立吉(右)與紀夢奇夫婦。(本報檔案照片)

密州遇害華女 長期遭兇嫌夫虐待 檢察官公布錄音

2021-05-27 10:42
聯合航空即日起推出打疫苗送大獎活動。(聯航臉書)

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

2021-05-24 11:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」
舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦
「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺
驅逐租客禁令 6月將到期 數百萬人恐被掃出門

驅逐租客禁令 6月將到期 數百萬人恐被掃出門