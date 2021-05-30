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沒有預期嬰兒潮 疫情使全美出生率下降

編譯組／綜合報導
疫情導致生育產生緊迫性（Fertility Foundation of Texas）
疫情導致生育產生緊迫性（Fertility Foundation of Texas）

新冠肺炎疫情爆發嬰兒潮？聯邦疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control，CDC）指出，2020年全國範圍內出生率下降4%，人工生育率也下降4%。然而根據德州部分統計顯示，自去年夏末以來，德州進行生育治療者增加近30%。

KXAN電視台報導，德州婦女Renata Kolesnikova多年來一直努力希望有第二個孩子，她的第一個孩子已經五歲，希望能有個兄弟姊妹。

她說，這場疫情，只是讓她的家人意識到，要用試管嬰兒，體外受精（IVF）療程的重要性。「這是我們想要很久的東西，我們一直希望至少有兩名孩子，只是所花時間比我們想像的要長。」

德州生育中心醫學主任兼生殖內分泌學家Kaylen Silverberg說，疫情導致生孩子的緊迫性。

根據德州衛生部門數據，自2019年到2020年，出生人數下降約2.5%，但這並非最終數據。

Silverberg說，自去年夏季以來，他看到整個德州生育治療增加近三成。

「人們多出很多時間，他們不像過去那樣在固定的工作時間在辦公室工作。他們有更多時間追求不同目標。」他解釋，「我認為整個疫情改變人類許多過去的想法，許多人重新評估，重要與不重要事物。」

Silverberg近一步表示，令他震驚的是，夫妻有興趣進行更積極的生育治療，包括試管嬰兒，而非侵入性較小的治療。

「他們進來後，直接表示他們想要一個孩子，希望進行體外受精，而不是如過去，求診者進來後，通常會歷經一步步評估。」

Silberberg說，「出現這種熱潮另一個原因是，愈來愈多公司替生育治療提供醫療保險，費用可能高達數千元，他甚至看到更多年輕女性凍卵。」

他的團隊已啟動德州生育基金會（Fertility Foundation of Texas），該基金會提供贈款幫助治療。

德州 疫情 醫療保險

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