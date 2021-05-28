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聲稱有權強制醫護接種疫苗 德州醫院仍遭集體訴訟

117名醫護發起集體訴訟，控告衛理公會醫院強制疫苗接種。（Houston Methodist Hospitals­網頁）
117名醫護發起集體訴訟，控告衛理公會醫院強制疫苗接種。（Houston Methodist Hospitals­網頁）

編譯組／綜合報導

 

休士頓衛理公會醫院集團（Houston Methodist Hospitals­）強制要求醫護人員在6月7日前完成新冠疫苗接種，但117名員工正式對院方提出集體訴訟，指控院方將他們當成白老鼠，強迫他們接種尚未完成驗證的疫苗。

 

衛理公會醫院表示，如果在期限後還未完成接種者，除非特殊情況，或可能遭到解雇。但是醫護人員強調，他們不是說此生都不接種，而是希望疫苗的安全性獲得充分確認後，才開始接種。但院方卻以「不接種就丟飯碗」變相強制。

 

委任律師Jared Woodfill表明，院方以能否繼續工作為前提，要脅員工接種尚待驗證的疫苗，已經違犯勞雇相關法規。訴狀指出，院方是把員工當成實驗室裡的白老鼠，讓他們在不情願的情況下接種疫苗。

 

不過，法律專家Steve Shellist告訴ABC 13，一線醫護的選擇空間有限，特別是在大規模疫情爆發之際，而且法律已有規定，除非信仰與健康不允許，員工其實沒有太多轉圜餘地。

 

Steve Shellist指出，院方有權表明，如果醫護要與病人近距離接觸，就必須完成疫苗接種，不然就不能待在現職。衛理公會醫院執行長布姆（Marc Boom）也曾表示，醫護人員必須確保自身安全，以保護病人，因此接種問題難以讓步。

 

疫苗 疫情 休士頓

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