北維費郡罕見雙死凶殺案 警通緝1攜槍男

費郡警方公布嫌犯照片，呼籲知情者撥打911提供線索。(費郡警方提供)

本周三發生在北維州費郡春田(Springfield)居民區的夫妻雙死凶殺案，費郡警方已鎖定20歲的非裔嫌犯馬歇爾(Ronnie Keandre Marshall)，提醒此人身上有槍、很危險，呼籲知情人士致電911提供線索。

費郡警方27日發布通緝令，指20歲的嫌犯馬歇爾，在26日槍殺了55歲的愛德華‧麥克丹尼爾(Edward McDaniel Jr.)和63歲的妻子布蘭達‧麥克丹尼爾(Brenda McDaniel)，兩人是軍醫，丈夫愛德華是陸軍上校，現為費郡貝爾沃堡(Fort Belvoir)的醫生，妻子布蘭達是陸軍護士團(U.S. Army Nurse Corp)退休 護士。

警方說，多虧社區提供的線索，已找到嫌犯26日逃離案發現場所用的2018年款Nissan四門車，車牌為馬州 1EF1479；另也逮捕一人，但未公布身分。

費郡警察 局長戴維斯(Kevin Davis)說，麥克丹尼爾夫婦遭近距離殘忍殺害，兩人在春田Newington Forest社區的Flint St街自家前院遇害，案發時間為26日上午9時20分前後。

初步調查估計，案件起因可能與本周一在案發住宅發生的入室盜竊未遂，又引發爭執有關，當時布蘭達曾報警稱家裡發生爭執，可能有人在入室盜竊，並說夫妻倆和兒子一起在樓上，而嫌犯在地下室，說嫌犯是衝著自己兒子來的。

「他們沒做錯任何事，在自家社區被殘忍殺害。」費郡警局重大犯罪科長官歐卡洛爾(Ed OCarroll)說，警方接到報案後很快抵達現場，曾嘗試對夫妻倆施救，但未能成功，兩人當場死亡。