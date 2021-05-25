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德州網紅遭裸身棄屍 專家:凶嫌煙滅DNA手法

編譯組／綜合報導
莎柯伊的Instagram留言板至今仍有鐵粉持續發聲。（莎柯伊／Instagram）
莎柯伊的Instagram留言板至今仍有鐵粉持續發聲。（莎柯伊／Instagram）

26歲的網紅莎柯伊（Alexis Sharkey）2020年才搬到休士頓，但她卻在去年11月28日裸體陳屍街頭。凶案發生至今半年，警方仍未逮捕凶手，此事雖然引起粉絲不滿，一直在Instagram的莎柯伊粉專上留言。但是刑事專家警告，如果為破案而破案，最後很可能導致凶手終身逍遙法外，而休士頓警局也強調，不會放任嫌犯不管，在成為懸案（cold case）之前會動用所有方法追凶。

相較於鐵粉的持續發言，莎柯伊的親友相對冷靜，只希望警方早日破案。莎柯伊的媽媽Stacey Robinault告訴媒體，案件仍在調查之中，就算她們再思念莎柯伊，也不會干擾偵辦，她們對辦案進度仍然樂觀。

刑事專家的看法也類似。曾在執法單位任職30年、現為私家偵探的Mark Stephens指出，要讓刑事指控成立，有時需要花上好幾年才能蒐集到夠證據，讓指控無懈可擊。他與另外一位曾任哈里斯縣檢察官的Tom Berg皆強調，基於刑法「一事不再理」的原則(non bis in idem)、或一罪不二罰(double jeopardy)，輕率起訴卻證據不足，只會讓檢方再也無法就此案再度控告此人 。

兩人說明，大家可能以為刑案偵辦就跟戲劇演的一樣，名偵探當場破案，或是廣告完就能真相大白，但是事實上絕非如此。因為法庭不能再度審理同一人所犯的同一件刑案，所以萬一因為證據不足而判他無罪，除非他再度犯案，這輩子他就不可能再因為此案而上法庭了。因此，兩人都強調，檢警只有一次機會，要就一舉成案、定罪，要就是讓凶手逍遙法外。

Mark Stephens另外指出莎柯伊案難以偵破的玄機之一，在於凶嫌刻意湮滅證據，莎柯伊之所以會赤裸裸地陳屍無名街頭，正代表凶嫌已經盡可能的消滅不利證據，連DNA都不讓警方採集。因此粉絲在社群媒體上一再要求迅速破案，只會造成不必要的輿論壓力，此時此刻正該讓員警仔細搜索蛛絲馬跡，才能逮到狡猾真凶。

 

休士頓 社群媒體 檢察官

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