我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

莫德納宣布自家疫苗 對12至17歲青少年安全有效

防疫解禁 國殤日瘋自駕遊 27日下午最塞

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
AAA預測國殤日芝加哥各公路將出現堵塞。(特派員黃惠玲/攝影)
AAA預測國殤日芝加哥各公路將出現堵塞。(特派員黃惠玲/攝影)

新冠疫情趨緩，國殤節連假周末出遊的人大幅成長，根據美國汽車協會AAA估計，今年將有超過150萬名伊利諾州民眾在這個周末外出旅遊，其中又以開車上路的人數最多，芝加哥地區交通尖峰時間，預估出現在27日下午2時45分到4時45分，而最阻塞路段為摩根街與沃夫路(Wolf Rd.)間的州際290號公路。

AAA預測今年的國殤節周末出遊人數，將比去年同期增長六成，估計從27日到31日間，全美超過3700萬人將外出離家至少50哩，去年此數字只有2300萬人，2020年也是有史以來的新低紀錄。

與2019年國殤日出遊的人數相比，今年還是比前年少了13%(約600萬人)。

這些旅遊人口中，選擇自駕遊的最多，約達3400萬人，比去年同期的1200萬人提高了52%；搭機出遊的則有250萬人，去年同期激增將近六倍；使用其他交通方式出遊的則約有23萬7000人。

AAA也提醒，3000多萬計畫駕車出遊者，需有面臨全美汽油價格飆高的心理準備，預估每加侖油價將超過3元，這也將是2014年以來的最高價格，「需求越高，價格越貴」，尤其打算去海邊、山上等著名旅遊景點者，可能還會遭遇加油站汽油售罄補貨不及的情況。

至於氣候方面，國家氣象局指出，在華氏80多度高溫連續幾天籠罩大芝加哥地區後，預測周末起氣溫將下降，其中27日到29日間的最高溫將不到60度，30到31日則稍微回溫到60多度。

油價 高溫 芝加哥

上一則

牛肉成本持續飆漲 芝牛排館漲價壓力大

延伸閱讀

53歲女星不穿衣服辣照流出 網暴衝：身材一流

53歲女星不穿衣服辣照流出 網暴衝：身材一流
曬全家福登山照 挨轟防疫壞示範 哈林回應了

曬全家福登山照 挨轟防疫壞示範 哈林回應了
躲新冠防疫限制 印度新婚夫妻包機辦「空中婚禮」

躲新冠防疫限制 印度新婚夫妻包機辦「空中婚禮」
離島自保中央不准 金門快篩令遭撤 縣長轟：政府已讀不回

離島自保中央不准 金門快篩令遭撤 縣長轟：政府已讀不回
鼓勵打疫苗 紐約州、市獎不完…單日確診回落至千人以下

鼓勵打疫苗 紐約州、市獎不完…單日確診回落至千人以下
東南亞疫情飆如「印度翻版」 防疫鬆懈、變種猖獗

東南亞疫情飆如「印度翻版」 防疫鬆懈、變種猖獗

熱門新聞

一些有瑕疵的硬幣，如今可能也有其價值。（ABC截圖）

花用硬幣前看一眼 它可能價值數萬倍

2021-05-24 20:41
聯合航空即日起推出打疫苗送大獎活動。(聯航臉書)

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

2021-05-24 11:37
麥戈斯基夫婦去年在一場抗議中，持槍要求示威者遠離私人土地。圖為拿槍的麥戈斯基夫婦與抗議者爭辯。 (美聯社)

還記得他嗎？豪宅外朝示威者揮槍 參選密州國會參議員

2021-05-19 12:46
Byrd夫婦建到一半的新家。(KHOU)

新家蓋一半 材料費爆增10萬

2021-05-21 21:44
舌頭巨大症的患者之一，Kerry Washington。(KHOU)

罕見新冠併發症 「巨舌」無去進食 須靠插管維生

2021-05-21 20:40
西北醫學院最新研究指出，疫情初期感染新冠病毒入院的患者，超過兩成在出院四個月內二度入院。(西北醫學院臉書)

染疫出院年餘 突需柺杖走路 研究：出院不代表康復

2021-05-21 11:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去
花用硬幣前看一眼 它可能價值數萬倍

花用硬幣前看一眼 它可能價值數萬倍
「難道社會幫忙付？」拜登學貸豁免跳票 衝擊4200萬人

「難道社會幫忙付？」拜登學貸豁免跳票 衝擊4200萬人
鑽石吧華人雙屍案兇嫌被捕 警方證實是家庭成員

鑽石吧華人雙屍案兇嫌被捕 警方證實是家庭成員
53歲女星不穿衣服辣照流出 網暴衝：身材一流

53歲女星不穿衣服辣照流出 網暴衝：身材一流