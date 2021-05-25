牛肉成本持續飆漲 芝牛排館漲價壓力大

牛肉價格持續上升，想吃牛排要更貴了。(pexels)

由於肉品處理廠人手不足，而市場需求卻因新冠疫情 緩解不斷增加，導致芝加哥 地區餐館的肉類食品價格被迫調升，餐廳東主表示，其中牛排的成本漲幅在20%到25%間，魚的成本價格更增加了五成到一倍。

芝加哥市區餐館Tavern on Rush主廚柯然茲納(Luca Corrazina)說，不論牛肉、魚等食材的價格，幾乎一律飛漲，「芝加哥的牛排館現在只能靠以量制價，勉強平衡持續上升的肉品成本」。

他說，該餐廳為了避免反應成本而大幅漲價，反而嚇跑好不容易回來的顧客，因此目前大部分肉品餐點售價都僅「微調」而已。

在森林公園區(Forest Park)經營Small Batch燒烤餐館的史廷頓(Greg Stinton)說，他的餐廳2019年開業，是一家小成本經營的餐廳，「除了漲價，我別無選擇」，他表示，曾試著想自行吸收肉品價格上揚的成本，然而肉價停不下的漲勢，已經超過小餐館能負擔。

在橡樹公園(Oak Park)開Carnival超市的業主帕里斯(Arthur Paris)說，因為他的超市是社區型，因此他盡量在成本範圍內控制肉價平穩，不過，許多人在連鎖大超市都已經發現了肉價飆漲的情形。

史廷頓說，這次的漲價應該只是暫時性的，「我看不出來有任何肉價長期飆升的跡象」。

華埠 大東北餐館指出，不僅是肉價上揚，很多食材都不斷漲價，「但我們又不敢貿然漲價，怕顧客流失」，經歷一年營業低潮的餐館東主，都對於漲價一事有所畏懼，不過，一家專門印製中餐菜單的業者說，已經接到一些重新印製菜單的生意，主要都是因為菜餚調高售價。

伊利諾牛肉協會(Illinois Beef Association)表示，牛肉供應鏈正出現前所未有的情況，導致超市與餐館牛肉價格上漲，該協會稱，雖然大型食品超市的價格有所調漲，但其實一般養殖牛的農戶並沒有漲價，且「許多農場主今年銷售牛隻收入僅勉強達到收支平衡」。

「對於養牛農戶來說，這種情況很令人沮喪，因為他們的盈利明明越來越困難，然而終端顧客卻要支付更高昂的價格來消費牛肉」。