我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

莫德納宣布自家疫苗 對12至17歲青少年安全有效

牛肉成本持續飆漲 芝牛排館漲價壓力大

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
牛肉價格持續上升，想吃牛排要更貴了。(pexels)
牛肉價格持續上升，想吃牛排要更貴了。(pexels)

由於肉品處理廠人手不足，而市場需求卻因新冠疫情緩解不斷增加，導致芝加哥地區餐館的肉類食品價格被迫調升，餐廳東主表示，其中牛排的成本漲幅在20%到25%間，魚的成本價格更增加了五成到一倍。

芝加哥市區餐館Tavern on Rush主廚柯然茲納(Luca Corrazina)說，不論牛肉、魚等食材的價格，幾乎一律飛漲，「芝加哥的牛排館現在只能靠以量制價，勉強平衡持續上升的肉品成本」。

他說，該餐廳為了避免反應成本而大幅漲價，反而嚇跑好不容易回來的顧客，因此目前大部分肉品餐點售價都僅「微調」而已。

在森林公園區(Forest Park)經營Small Batch燒烤餐館的史廷頓(Greg Stinton)說，他的餐廳2019年開業，是一家小成本經營的餐廳，「除了漲價，我別無選擇」，他表示，曾試著想自行吸收肉品價格上揚的成本，然而肉價停不下的漲勢，已經超過小餐館能負擔。

在橡樹公園(Oak Park)開Carnival超市的業主帕里斯(Arthur Paris)說，因為他的超市是社區型，因此他盡量在成本範圍內控制肉價平穩，不過，許多人在連鎖大超市都已經發現了肉價飆漲的情形。

史廷頓說，這次的漲價應該只是暫時性的，「我看不出來有任何肉價長期飆升的跡象」。

華埠大東北餐館指出，不僅是肉價上揚，很多食材都不斷漲價，「但我們又不敢貿然漲價，怕顧客流失」，經歷一年營業低潮的餐館東主，都對於漲價一事有所畏懼，不過，一家專門印製中餐菜單的業者說，已經接到一些重新印製菜單的生意，主要都是因為菜餚調高售價。

伊利諾牛肉協會(Illinois Beef Association)表示，牛肉供應鏈正出現前所未有的情況，導致超市與餐館牛肉價格上漲，該協會稱，雖然大型食品超市的價格有所調漲，但其實一般養殖牛的農戶並沒有漲價，且「許多農場主今年銷售牛隻收入僅勉強達到收支平衡」。

「對於養牛農戶來說，這種情況很令人沮喪，因為他們的盈利明明越來越困難，然而終端顧客卻要支付更高昂的價格來消費牛肉」。

芝加哥 華埠 疫情

上一則

新州口罩令、社交距離 28日起鬆綁

下一則

防疫解禁 國殤日瘋自駕遊 27日下午最塞

延伸閱讀

「我是亞裔我驕傲」傳統月活動 頒發抗疫英雄獎

「我是亞裔我驕傲」傳統月活動 頒發抗疫英雄獎
芝加哥環區接種率百分百 華埠一帶僅5成

芝加哥環區接種率百分百 華埠一帶僅5成
芝夏季盛會回歸 酒店迎復甦 6月陸續重新營運

芝夏季盛會回歸 酒店迎復甦 6月陸續重新營運
鼓勵青少年施打 芝加哥「疫苗巴士」開到校園

鼓勵青少年施打 芝加哥「疫苗巴士」開到校園
養牛加速暖化 美國人去年買牛肉卻飆升24%

養牛加速暖化 美國人去年買牛肉卻飆升24%
就是要你吃肉 內州推動「牛肉護照」 集滿印章抽大獎

就是要你吃肉 內州推動「牛肉護照」 集滿印章抽大獎

熱門新聞

一些有瑕疵的硬幣，如今可能也有其價值。（ABC截圖）

花用硬幣前看一眼 它可能價值數萬倍

2021-05-24 20:41
聯合航空即日起推出打疫苗送大獎活動。(聯航臉書)

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

2021-05-24 11:37
麥戈斯基夫婦去年在一場抗議中，持槍要求示威者遠離私人土地。圖為拿槍的麥戈斯基夫婦與抗議者爭辯。 (美聯社)

還記得他嗎？豪宅外朝示威者揮槍 參選密州國會參議員

2021-05-19 12:46
Byrd夫婦建到一半的新家。(KHOU)

新家蓋一半 材料費爆增10萬

2021-05-21 21:44
舌頭巨大症的患者之一，Kerry Washington。(KHOU)

罕見新冠併發症 「巨舌」無去進食 須靠插管維生

2021-05-21 20:40
西北醫學院最新研究指出，疫情初期感染新冠病毒入院的患者，超過兩成在出院四個月內二度入院。(西北醫學院臉書)

染疫出院年餘 突需柺杖走路 研究：出院不代表康復

2021-05-21 11:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去
花用硬幣前看一眼 它可能價值數萬倍

花用硬幣前看一眼 它可能價值數萬倍
「難道社會幫忙付？」拜登學貸豁免跳票 衝擊4200萬人

「難道社會幫忙付？」拜登學貸豁免跳票 衝擊4200萬人
鑽石吧華人雙屍案兇嫌被捕 警方證實是家庭成員

鑽石吧華人雙屍案兇嫌被捕 警方證實是家庭成員
53歲女星不穿衣服辣照流出 網暴衝：身材一流

53歲女星不穿衣服辣照流出 網暴衝：身材一流