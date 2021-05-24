芝新增確診 17歲以下最多 兒童疫苗研究今秋出爐

芝加哥衛生局局長亞瓦迪鼓勵12歲以上青少年，踴躍施打疫苗，為施打者則需繼續遵守口罩令。(特派員黃惠玲/攝影)

芝加哥衛生局局長亞瓦迪表示，根據數據顯示，芝城過去七天的新增染疫病例中，嬰兒到17歲的青少年比率最高，在此同時，輝瑞 與莫德納兩家公司都正在進行兒童疫苗 研究，可望今年秋天發表結果。

衛生局呼籲家有幼童及青少年的家長，如符合施打疫苗年齡者，盡快帶孩子去接種，否則應切實遵守防疫指南，讓未接種的孩子在公共場所戴上口罩 。

她指出，芝加哥過去7天的滾動平均值顯示，單日平均確診案例有289起，其中城0到17歲者單日有63例最高，其次是18至29歲的人群，平均單日有59例新感染病例。

在此同時，數據顯示，嬰兒到17歲的兒童與青少年，過去幾天都沒有因為感染病毒而住院或死亡的案例，18至29歲的患者則有三名住院，無人死亡。

亞瓦迪說，最近兒童的病例增加，可能是因為12歲以下的兒童仍無法接種疫苗導致，「這些數字的下降與疫苗接種率非常一致」。

據美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)最新數據指出，兒童目前占全美COVID-19感染者的22%，住院患者部分則占了1.2-3.1%，此外，截至5月10日為止，美國有至少296名兒童死於COVID-19，超過1.5萬人住院治療。

報導指出，輝瑞和莫德納都已經開始針對六個月至11歲兒童的疫苗施打研究，這兩家公司探討了嬰兒、學齡前兒童和小學生與青少年、成人間的差異，並判別是否需要不同的疫苗劑量。

輝瑞高級副總裁兼兒科醫生格魯伯(Bill Gruber)向美聯社(Associated Press)表示，該公司預計在今年秋季發布第一份研究結果。

而在低年齡層的接種任未確定前，專家建議父母應協助未接種的孩子，繼續遵循公共衛生指南，例如確保他們洗手、戴口罩，在適當的環境下保持社交距離。

雖然伊利諾州和芝加哥市在大多數情況下，取消了對完全接種者需佩戴口罩的規定，但無法接種疫苗的兒童仍然要遵守口罩令，目前伊州與芝市仍要求所有學校和日托中心，都必須配戴口罩。