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早打早安心 芝華埠首次戶外接種 華人青少年響應踴躍

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
Rosa馬說，她的高中同學很多都已施打疫苗。(特派員黃惠玲/攝影)
Rosa馬說，她的高中同學很多都已施打疫苗。(特派員黃惠玲/攝影)

美中亞裔健康協會在華埠廣場推出的疫苗施打服務，吸引了數百位民眾前往接種，其中又以青少年占大多數，「我的同學中，2/3都已經打了疫苗」，17歲的Rosa馬由父親馬經緯陪伴到華埠廣場施打了第一劑疫苗，馬經緯說，暑假青少年群聚與活動將大幅增加，加上秋季開學女兒很想回校園上課，早點打完疫苗大家都安心。

這場首度在華埠推出的戶外疫苗接種活動，反應熱烈，儘管當天高溫華氏80多度，家長們都毫無怨言帶著孩子排長隊登記施打，美中亞裔健康協會主任劉紅表示，疫苗對於提升社區健康非常重要，經過協商才爭取到這次的服務，「看到大家的參與熱情，很欣慰」，她也不斷呼籲踴躍接種，社區才會更安全。

她也提到，芝加哥最近感染最多的族群集中在青少年，主要是因為之前限制他們接種，現在終於開放，為了子女與家人安全，「如果可以應該盡快施打」。

17歲的Rosa馬說，同學都告訴她打疫苗很安全，加上家長也支持她打針，所以自己決定接種，她說，她的高中同班同學2/3都打完疫苗了；馬經緯表示，女兒表達願意接種後，他立即陪她來打，「要群體免疫，一定要大家踴躍接種疫苗」，他們全家三口都已經施打了疫苗。

馬經緯說，秋天新學期開始，就要讓女兒回學校上課，「打疫苗是讓孩子安全返校的關鍵」，他也提到，暑假馬上就要開始了，符合資格接種的青少年能夠趕快施打，家長的擔憂也會減少。

12歲的Kimberley王說，爸爸說應該要打疫苗比較安全，可能是因為年齡較輕，她說同學們打的比率不高，但她覺得「有打有保護」。

許多華裔青少年，過去一年多都選擇居家上網課，由媽媽陪同到場打針的13歲Alice說，她很想念學校生活，學校雖然已經重新開放教室上課，但父母擔心所以不同意她回到校園，「現在終於打了針，相信今年秋天開學就可以安心返校了」。

馬經緯帶著女兒Rosa接種疫苗。 (特派員黃惠玲/攝影)
馬經緯帶著女兒Rosa接種疫苗。 (特派員黃惠玲/攝影)
許多家長帶著青少年子女，參加了首次在華埠推出的戶外疫苗接種服務。(特派員黃惠玲/...
許多家長帶著青少年子女，參加了首次在華埠推出的戶外疫苗接種服務。(特派員黃惠玲/攝影)

疫苗 華埠 亞裔

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