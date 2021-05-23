我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

病毒來自武漢實驗室？WSJ：3研究員2019年11月曾就醫

新華社：白銀市馬拉松是悲劇 責主辦方組織不力

涉餵藥性侵未成年 德州男警自殺扯出兩女同僚共犯

編譯組／綜合報導
涉嫌參與未成年性侵的Chonda Shalett Williams和Christina Michelle McKay。（哈里斯縣警局）
涉嫌參與未成年性侵的Chonda Shalett Williams和Christina Michelle McKay。（哈里斯縣警局）

Click2houston.com報導，哈里斯縣警局第一區官員指出，該區一名正接受調查的警官Robert Johnson 19日自殺身亡後，又有兩人被指控涉嫌未成年性虐待案，分別為女調度員Christina McKay與另一名女警Chonda Shalett Williams。

這項調查從本月14日開始。該局警官Alan Rosen指出，當時正對調度員的工作績效進行評估。在評估過程中，調度員對涉及虐待兒童指控的Robert Johnson提出強烈抗議。

Rosen說，這項指控已向內部報告，且啟動調查。他說，警局於17日聯繫休士頓警局調查此案，調查人員發現事件發生於Alvin市。休士頓市警局就這些指控聯繫Alvin警局，該警局試圖與Johnson取得聯繫。

至19日上午，Rosen說，同一個發出抗議聲的調度員說，她與Johnson在一起，他威脅說要殺了她。

與此同時，在北自由縣（north Liberty County）發生一起交通攔截未遂事件後，正被調查的警員Johnson與警方對峙，揚言自殺。

Alvin警方指出，在對峙中，Johnson打了幾通電話，承認對未成年進行性侵犯的指控。他還牽涉到其他成年人的性虐待，包括調度員涉案。幾個小時後，Johnson自殺。

警方指出，目前這起性虐待案，由休士頓市警局、Alvin警局、德州州警（Texas Rangers）、聯邦調查局與Brazoria縣地方檢查長辦公室等機構進行調查。

Rosen說，由於Johnson聲稱其他成年人也參與未成年性虐待，Christina McKay與Chonda Shalett Williams，兩人遭部門開除、逮補，同時以對兒童進行性侵犯遭起訴。

法院文件稱，Johnson與Williams與未成年發生性關係，這些未成年者服用Johnson提供的藥物與酒精而迷昏。該未成年被害人目前已挺身而出，道出相關案件。

而McKay則承認看到Johnson性侵犯一名在旅館內因藥物昏迷的未成年人。

根據法庭文件，McKay替Johnson提供藥丸，以方便Johnson對該名未成年「下手」。文件顯示McKay所見的事件發生於2020年8月，她直到同年10月才報告。將關單位稱，McKay在過去12個月內，至少在同一家酒店預訂過20次。

性侵 休士頓 德州

上一則

奧斯汀德州大學 不限制戴口罩

延伸閱讀

「提醒」免疫系統「記得」如何反應 專家： 一年內追打加強針

「提醒」免疫系統「記得」如何反應 專家： 一年內追打加強針
德州新手媽媽健保效期 被議員砍半

德州新手媽媽健保效期 被議員砍半
德州低收家庭學童餐點補助大增 每戶最多可獲1200元

德州低收家庭學童餐點補助大增 每戶最多可獲1200元
證據留28年靠DNA技術逮人 德州強暴犯落網

證據留28年靠DNA技術逮人 德州強暴犯落網
北灣溫莎市長涉性侵 終於辭職

北灣溫莎市長涉性侵 終於辭職
證據留28年 德州強暴犯始料未及

證據留28年 德州強暴犯始料未及

熱門新聞

商巨頭亞馬遜(Amazon)。美聯社

離奇內幕 費城落選亞馬遜第二總部原因竟是……

2021-05-17 15:52
去年正值新冠疫情高峰「上空吧！吉普周末趴」照樣人氣高。(美聯社／休士頓紀事報)

德州海灘漏夜「上空趴」 151人被捕

2021-05-16 20:02
芝加哥亞裔之前與華埠參與「反亞裔仇恨」活動。(特派員黃惠玲/攝影)

全美反亞裔事件調查：受害者華人最多 肇事者白男為主

2021-05-17 14:28
麥戈斯基夫婦去年在一場抗議中，持槍要求示威者遠離私人土地。圖為拿槍的麥戈斯基夫婦與抗議者爭辯。 (美聯社)

還記得他嗎？豪宅外朝示威者揮槍 參選密州國會參議員

2021-05-19 12:46
被常春藤學校錄取的周可迪，分享聾啞父母與社區對他的幫助。（FOX 截圖）

「手語是我的母語」 德州華裔生常春藤各校爭搶

2021-05-16 21:10
Byrd夫婦建到一半的新家。(KHOU)

蓋新屋爆增10萬材料費 德州建商:不加錢就停工

2021-05-21 21:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華人族群 「特斯拉癮」正蔓延

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延
「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同

「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同
候鳥式養老 退休族新風潮

候鳥式養老 退休族新風潮
WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」

WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」
病毒來自武漢實驗室？WSJ：3研究員2019年11月曾就醫

病毒來自武漢實驗室？WSJ：3研究員2019年11月曾就醫