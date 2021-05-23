涉餵藥性侵未成年 德州男警自殺扯出兩女同僚共犯

涉嫌參與未成年性侵的Chonda Shalett Williams和Christina Michelle McKay。（哈里斯縣警局）

Click2houston.com報導，哈里斯縣警局第一區官員指出，該區一名正接受調查的警官Robert Johnson 19日自殺身亡後，又有兩人被指控涉嫌未成年性虐待案，分別為女調度員Christina McKay與另一名女警Chonda Shalett Williams。

這項調查從本月14日開始。該局警官Alan Rosen指出，當時正對調度員的工作績效進行評估。在評估過程中，調度員對涉及虐待兒童指控的Robert Johnson提出強烈抗議。

Rosen說，這項指控已向內部報告，且啟動調查。他說，警局於17日聯繫休士頓 警局調查此案，調查人員發現事件發生於Alvin市。休士頓市警局就這些指控聯繫Alvin警局，該警局試圖與Johnson取得聯繫。

至19日上午，Rosen說，同一個發出抗議聲的調度員說，她與Johnson在一起，他威脅說要殺了她。

與此同時，在北自由縣（north Liberty County）發生一起交通攔截未遂事件後，正被調查的警員Johnson與警方對峙，揚言自殺。

Alvin警方指出，在對峙中，Johnson打了幾通電話，承認對未成年進行性侵 犯的指控。他還牽涉到其他成年人的性虐待，包括調度員涉案。幾個小時後，Johnson自殺。

警方指出，目前這起性虐待案，由休士頓市警局、Alvin警局、德州 州警（Texas Rangers）、聯邦調查局與Brazoria縣地方檢查長辦公室等機構進行調查。

Rosen說，由於Johnson聲稱其他成年人也參與未成年性虐待，Christina McKay與Chonda Shalett Williams，兩人遭部門開除、逮補，同時以對兒童進行性侵犯遭起訴。

法院文件稱，Johnson與Williams與未成年發生性關係，這些未成年者服用Johnson提供的藥物與酒精而迷昏。該未成年被害人目前已挺身而出，道出相關案件。

而McKay則承認看到Johnson性侵犯一名在旅館內因藥物昏迷的未成年人。

根據法庭文件，McKay替Johnson提供藥丸，以方便Johnson對該名未成年「下手」。文件顯示McKay所見的事件發生於2020年8月，她直到同年10月才報告。將關單位稱，McKay在過去12個月內，至少在同一家酒店預訂過20次。