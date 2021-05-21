蓋新屋爆增10萬材料費 德州建商:不加錢就停工

Byrd夫婦建到一半的新家。(KHOU)

新冠疫情 帶來的影響可能超乎想像。一對達拉斯的夫婦最近就嘗到苦頭，他們3000平方呎的四房獨棟住家，去年底簽約時還只要36萬9990元，但現在變成49萬元才能完工，而且承包商限他們三天內做出決定，付錢繼續或是取消合約，讓兩人大呼這世界還有沒有天理啊。

這對夫婦是Robert與Nastaccia Byrd，他們去年12月與Lillian Custom Homes簽約起造新家，當時的要價為近37萬元，但建商今年4月30日要求追加至39萬多元，5月17日又通知因為木料價格上漲了375％，因此造價必須另增加９萬9294元。現在的造價49萬元，已比當初增加了25.4%。

Byrd夫婦當初選在Waxahachie市郊新建住宅，就是因為當地是他們經濟上能夠負擔的地點，而且離市中心10哩，離先生工作地點大草原城（Grand Prairie）40哩，還在可以接受的範圍內。但是簽約半年之後，價格卻一漲再漲，而且小孩8月就將出世，這讓夫妻倆不知如何是好，直呼有如晴天霹靂一般。

他們說，他們可以理解木料從去年就一直在漲，但是加價10萬元真的超出負擔，而且有了前例，就算現在同意追加10萬元，誰知道過了2個月還會不會再漲？

Lillian Custom Homes發給媒體的聲明表示，因為新冠疫情與德州 先前的極地風暴 ，所以原物料價格才會因短缺而一直飆漲，這些狀況他們也沒碰過。建商強調，要是依照原定價格繼續開工，他們也將面臨財務危機，如果客戶還是要求同等級的工料，他們也只能要求加價了。

達拉斯建商協會（Dallas Builders Association）執行長Phil Crone表示，德州各地建商都面臨同樣問題，但是他們也瞭解承包商與業主的難處。他說，建商之前咬牙吸收成本，但現在已經撐不下去了；而他們也知道，獨棟屋的建價每增加1000元，就會有至少2萬個家庭因此決定不蓋，最後大家雙輸。