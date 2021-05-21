我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國人染疫住院平均花費：2萬3489元

美韓：將在半導體和新冠疫苗等多個領域強化合作關係

染疫出院年餘 突需柺杖走路 研究：出院不代表康復

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
西北醫學院最新研究指出，疫情初期感染新冠病毒入院的患者，超過兩成在出院四個月內二度入院。(西北醫學院臉書)
西北醫學院最新研究指出，疫情初期感染新冠病毒入院的患者，超過兩成在出院四個月內二度入院。(西北醫學院臉書)

西北大學醫學院21日發表一份研究指出，在新冠疫情爆發後的第一個月曾染疫入院治療的倖存患者，超過兩成在四個月內會再度入院，其中還有13%在出院30天內二次入院。

該研究還發現，返回醫院治療的患者，約40%的人在染疫前就有癲癇、中風、痴呆與偏頭痛等神經系統疾病，研究人員說，感染病毒者出院不代表完全康復。

這項研究發表在一份專門探討老化議題的科學期刊，主研究的西北大學醫學院神經重症護理專家李歐塔(Eric Liotta)說，COVID-19的真正身體負擔，不會在患者出院後就結束，有一群人的症狀會持續一段很長時間。

李歐塔說，統計患者回訪醫院治療的情形，主要希望能夠了解新冠病毒對出院倖存者的影響，所謂醫院回訪，包括到急診室就診、住院觀察及再度住院。

他指出，許多在出院30天內又回到醫院的病患，都出現了類似新冠肺炎的症狀，例如呼吸困難，此外，還有一些人出現心臟病或細菌性肺炎，還有一些人的症狀為腦霧(brain fog)、睡眠障礙等，這些結果與西北醫學院的其他研究一致，這些研究顯示，感染病毒後久久不癒的患者，都出現了神經系統問題。

李歐塔說，這些研究凸顯了神經系統在感染新冠病毒以及染疫康復期間的獨特角色，且還提出一向值得進一步研究的潛在解決方案，那就是在患者最初住院期間，如使用類固醇治療的話，可以減少出院不到30天又返回醫院就醫的情況。

去年3月因為參加一個小組活動感染病毒並住院一段時間的芝加哥北郊居民穆麗爾(Sandra Wilson-Muriel，54歲)說，她萬萬沒想到一場病毒，竟導致最近她必須靠柺杖才能走路。

穆麗爾說，到現在都還是會感到頭暈、關節無力而出現腿部刺痛及麻木症狀，已經出院一年多的她，最近因神經系統遭病毒破壞，雙腳發生無力而需仰賴柺杖行走，另方面，她因為憂慮健康問題而需服用焦慮及抑鬱的藥物。

一名50多歲的華裔男性同樣經歷了染疫出院後的後遺症，他於今年年初感染病毒，入院後一度病危，在加護病房住了兩周，前後住了一個多月醫院，醫生才允許他出院，這名華人說，雖然已經出院三個多月，但這段期間他又因為呼吸及其他問題就醫了兩次，且記憶力明顯衰退，「後續健康問題比想像嚴重且持久」。

西北大學 心臟病 中風

上一則

馬州出招「接種疫苗贏大獎」最高40萬元獎金

延伸閱讀

NBA／戰勝4%機率 巫師闖季後賽 24年來首見

NBA／戰勝4%機率 巫師闖季後賽 24年來首見
恐疫症Ｍ形現象…民眾怕染疫急赴篩檢 有病的卻不回診

恐疫症Ｍ形現象…民眾怕染疫急赴篩檢 有病的卻不回診
台北五星大飯店 凱撒暫停營運「轉防疫旅館」

台北五星大飯店 凱撒暫停營運「轉防疫旅館」
11醫療院所淪陷 交通、金融業紛傳確診

11醫療院所淪陷 交通、金融業紛傳確診
家長別緊張 最新報告：兒童染疫住院率被高估

家長別緊張 最新報告：兒童染疫住院率被高估
賓大醫院要求員工接種疫苗 或引仿效

賓大醫院要求員工接種疫苗 或引仿效

熱門新聞

商巨頭亞馬遜(Amazon)。美聯社

離奇內幕 費城落選亞馬遜第二總部原因竟是……

2021-05-17 15:52
芝加哥亞裔之前與華埠參與「反亞裔仇恨」活動。(特派員黃惠玲/攝影)

全美反亞裔事件調查：受害者華人最多 肇事者白男為主

2021-05-17 14:28
去年正值新冠疫情高峰「上空吧！吉普周末趴」照樣人氣高。(美聯社／休士頓紀事報)

德州海灘漏夜「上空趴」 151人被捕

2021-05-16 20:02
麥戈斯基夫婦去年在一場抗議中，持槍要求示威者遠離私人土地。圖為拿槍的麥戈斯基夫婦與抗議者爭辯。 (美聯社)

還記得他嗎？豪宅外朝示威者揮槍 參選密州國會參議員

2021-05-19 12:46
導致鮮血四噴的吊扇。（KXAN）

德州公寓血如雨下 警方:樓上已故房客遺體腐化

2021-05-13 21:39
被常春藤學校錄取的周可迪，分享聾啞父母與社區對他的幫助。（FOX 截圖）

「手語是我的母語」 德州華裔生常春藤各校爭搶

2021-05-16 21:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世

中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世
財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億
「私處味蠟燭」爆炸 葛妮絲派特洛遭求償500萬元

「私處味蠟燭」爆炸 葛妮絲派特洛遭求償500萬元
餐廳老闆吐苦水：招員工被要求付現金 以便領失業金

餐廳老闆吐苦水：招員工被要求付現金 以便領失業金
克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？