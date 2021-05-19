Lollapalloza確定復辦 不設人數上限全面開放

芝加哥市長宣布，Lollapalooza確定於7月29日恢復舉辦。(芝加哥市長辦公室)

芝加哥 市市長萊特福特宣布，芝加哥年度最大規模的戶外演唱會Lollapalooza確定於7月29日到8月1日間，在葛蘭特公園恢復舉辦，萊特福特說，演唱會將全面開放，不會設定人數限制，唯一條件是有意購票參與的樂迷，必須完全接種疫苗 ，或提供入場前24小時內的新冠病毒檢測 陰性證明。

萊特福特說，Lollapalooza是芝加哥夏日代名詞之一，去年由於疫情嚴重停止舉辦，今年在新冠疫苗問世的助力下，市府有信心安全恢復推出連續四天的現場演場會，相信大家也迫不及待迎接這場音樂盛會。

衛生局局長亞瓦迪說，該大型活動的回歸，意味著芝加哥防疫重大的進步，目前該市單日感染率、住院率以及死亡人數，都有正面穩定的改善，這也是決定恢復舉辦Lollapalooza的主要原因。

演唱會的主辦單位19日公布了今年參與演出名單，包括Megan Thee Stallion、Post Malone、Foo Fighters、Miley Cyrus、DaBaby、Journey等受歡迎的樂團、歌手。

門票即起開賣，四天套票一張350元，單天入場券則會等一段時候才出售。有關演唱會詳情與購票信息，可上網：www.lollapalooza.com。

部分民眾對於大幅度開放演唱會的作法不以為然，「到現在伊州每天仍有上千人確診，完全接種率也不到五成，到時數十萬人擠在一起後果堪憂」。

除了大型演唱會確定恢復舉辦外，芝加哥標誌景點的海軍碼頭，18日也宣布即日起全面重開，包括碼頭內的室內戶外零售店、餐廳及各項夏季活動，都將恢復運作。

海軍碼頭第一階段開放於4月30日啟動，新的開放計畫則主要針對室內商店，海軍碼頭表示，所有設備、商店、餐館預計在國殤日前全數恢復營業。

此外，即日起，原本只在每個周六晚間10時15分施放的煙火，也將增加每周三晚間9時30分的施放時間，海軍碼頭詳細開放信息，可查詢官網：www.navypier.org。