隱匿與中國政府關係 華裔教授判賠400萬 監禁37個月

鄭頌國。(scienceDirect期刊網站截圖)

因申請美國 國家研究經費時，未披露也拿到中國 國家資金補助而認罪的俄亥俄州 立大學醫學院風濕病和免疫學專家鄭頌國(Song Guo Zheng，58歲)，日前由聯邦法院法官宣布判處37個月監禁，同時需繳回340多萬元經費給美國國立衛生研究院(NIH)，並向俄州大賠償41萬3000元。

法院文件指出，鄭頌國從2013年開始就加入了中國人才計畫(千人計畫)，這是中國政府設立的項目，主旨在招募具有知識或接觸過技術知識產權人才，從那時開始，鄭就利用美國的研究成果讓中國人民受惠，然而鄭頌國沒有披露期間的利益衝突，也沒有向他的美國雇主及NIH披露自己與海外的關連。

負責國家安全的助理檢察長戴米爾斯(John C. Demers)在該案宣判後表示，美國的研究資金是由美國納稅人基於美國社會利益而繳付，而不應該作為非法禮物送給中國政府，他說，未來將繼續追查選擇謊報與外國政府關係，並試圖藉此詐欺手法獲得資金的違法者責任。

司法部指出，去年5月22日，鄭頌國搭乘包機抵達阿拉斯加的國際機場，正准備轉另一架飛往中國鄭州的包機時被捕，他隨身攜帶三大袋行李、一個小手提箱和一個公文包，公文包內有兩台筆記本電腦、三部手機、幾個USB、數個銀色試管，還有他家人過期的中國護照、中國的房契等。

去年11月鄭頌國於聯邦法庭認罪，他的主要罪名是在申請美國國立衛生研究院410萬經費時，隱瞞曾長期參與了中國「人才計畫」(千人計畫)及與中國機構合作，也未揭露中方對其提供額外補助資金信息。

鄭頌國的案件涉及到他在俄亥俄州大學，以及他之前在南加州大學和賓夕法尼亞州立大學工作期間均未透露其獲得中國政府的資金資助。

鄭頌國原籍安徽池州，曾經畢業和工作於安徽醫科大學和上海醫學大學。根據華中科技大學同濟醫院網站的公開信息，鄭頌國在2014年被聘為華中科技大學同濟醫院的客座教授；長期從事免疫調節T細胞的誘導，發育和維持機制的研究，是國際上發明TGF-β誘導調節T細胞工作的領先科學家。