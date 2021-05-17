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離奇內幕 費城落選亞馬遜第二總部原因竟是……

記者謝哲澍／綜合報導
商巨頭亞馬遜(Amazon)。美聯社
商巨頭亞馬遜(Amazon)。美聯社

電商巨頭亞馬遜(Amazon)第二總部選戰曾在全美掀起浪潮，費城一度入圍決選名單但最終落選。矽谷記者、暢銷書作家斯通(Brad Stone)出版的新書爆料稱，費城當時是亞馬遜最終的三個選擇之一，但可能由於高管的一句戲言而落敗。

根據斯通的新書「Amazon Unbound」，一位高管在最終決定時打趣說，他和他的員工永遠都不想住在有老鷹隊(Philadelphia Eagles)的費城，因為他是紐約巨人隊(New York Giants)的忠實球迷。

斯通引用一位身份不明的參與者的回憶，稱在2018年6月的會議上，亞馬遜時任網路服務負責人賈西(Andy Jassy)曾戲言不喜歡費城；在創始人貝佐斯宣佈從執行總裁位置退下後，賈西成為了該公司的首席執行官。

儘管賈西似乎在開玩笑，但與會者認為他的言論標誌著一個轉捩點，由數據驅動的審查過程，被搜索團隊成員視為由高級管理人員的任意個人偏好最終決定。亞馬遜發言人沒有立即評論斯通的書中有關費城競標的內幕。

費城市政府當時為亞馬遜新總部提供了三個選址，包括總價值超過10億元的大學城「uCity Square」、擁有3萬6000平方呎商業、零售、住宅區域的新興企業中心海軍工廠，以及該市中心、將斥資高達65億元改建的30街火車站。

費城在競標過程中就花費了多達46萬元，但最終亞馬遜選擇了維州阿靈頓和皇后區的長島市。費城政府發言人Kevin Lessard表示，市政府不清楚斯通新書關於費城的資訊。

斯通寫道，搜索團隊曾準備了一份6頁的論文，將決賽入圍者分為三類：「不可行」、「存在爭議」和「頂級」。費城入圍了「頂級」名單，而同樣伸出橄欖枝的匹茲堡則被列為「不可行」，因為亞馬遜認為它仍未從經濟困難中恢復過來。

頂級名單原本包括費城、芝加哥和洛麗(Raleigh)；但貝索斯、賈西等其他公司高層領導最終編制了自己的目標清單，淘汰了這三個城市。高管們認為，費城「並非工程技術人才的溫床」。

費城 亞馬遜 入圍

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