「手語是我的母語」 德州華裔生常春藤各校爭搶

被常春藤學校錄取的周可迪，分享聾啞父母與社區對他的幫助。（FOX 截圖）

FOX 26電視台報導，父母親來自越南 與香港的周可迪（Cody Chou，譯音），是家中第一位上大學者。值得一提的是，由於父母親都是聾人，第一語言是手語的他，日前接獲哈佛、史丹佛、普林斯頓、耶魯等多所常春藤 學校錄取通知。

「當我開始收到大學錄取通知書時，我難以置信」周可迪向媒體分享自己的成長過程，「父母親都是聾啞人，因此我很喜歡聾人文化和休士頓的聾啞人社區」。

「我的第一母語是手語，直到上學後才學英語」他說，「對我來說，學習英語實際上很困難，因家中無人能說話。」

但，也正是他處於各種文化交匯處（亞裔 、聽力和聾啞人），這樣的經歷驅動了他。

周可迪就讀的Spring獨立學區，春季早期學院（Spring Early College Academy）校長Kristin Guidry說，周的父母向他灌輸的是成長，而非完美，但真正使周可迪脫穎而出的，是成長中幫助他，與他幫助的人。

她說，可迪輔導其他學生，甚至在校園內協助學生SAT預科。幫助他人是其未來計畫與目標。

周可迪最後決定進入哈佛大學，打算攻讀醫學。「我想回饋對我最有幫助的社區，尤其是聾啞人社區，我想從事學術研究，尤其是聽力殘疾方面。」