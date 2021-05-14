我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬落網

打了疫苗 「拿到可不戴口罩的門票」

芝放行30萬人演唱會 Lollapalooza7月底登場

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
Lollapalooza往年平均吸引數十萬歌迷朝聖。(Lollapalooza臉書)
Lollapalooza往年平均吸引數十萬歌迷朝聖。(Lollapalooza臉書)

芝加哥市府14日宣布，將准予每年該市最大型的戶外演唱會Lollapalooza恢復舉辦，這項盛會預定於7月29日到8月1日於葛蘭特公園舉行，依照現階段新冠疫情的明顯改善，市府預料將同意該演唱會參加人數不受防疫限制，這場演唱會往年平均吸引30萬樂迷朝聖。

主辦Lollapalooza的組織C3目前仍未公開說明今年的演唱會形式，芝加哥衛生局則說，已經密集與C3展開討論，希望以最佳方式，讓這場標誌性的音樂盛會安全回歸。

芝加哥上個月已經宣布在7月8日到11日，於芝加哥舉辦「風城烤肉會」(Windy City Smokeout)的街頭活動，市府要求所有工作人員必須完全接種，而沒有施打疫苗者想要參加的話，則必須出具活動前三天內的病毒陰性檢測證明。

Lollapalooza並非全美從2019年秋季以來首度重新舉辦的大型音樂會，目前邁阿密已經排在7月23到25日，於可容納6.5萬觀眾的硬石體育場，推出連續三天的嘻哈音樂節。

全世界最大規模的演唱會主辦公司Live Nation執行長羅皮諾(Michael Rapino)說，該企業準備在夏季中旬，於美國、英國陸續恢復舉辦戶外演唱會，他也提到，估計美國一些州在7月以前，就會恢復讓戶外場地舉辦無人數限制的表演活動。

芝加哥 美國 檢測

上一則

我們有權要求出示疫苗卡嗎？口罩令放寬 芝華商困擾

延伸閱讀

完全接種者 今起不計入芝餐館、商店客容量

完全接種者 今起不計入芝餐館、商店客容量
芝加哥FBI警告 販售、製造、購買假疫苗卡違法

芝加哥FBI警告 販售、製造、購買假疫苗卡違法
完全接種者 14日起不需計入芝餐館、商店客容量

完全接種者 14日起不需計入芝餐館、商店客容量
藝文演出全停擺 郎祖筠怒批「乾脆倒閉」

藝文演出全停擺 郎祖筠怒批「乾脆倒閉」
車流重現 芝加哥夏季油價下跌希望渺茫

車流重現 芝加哥夏季油價下跌希望渺茫
芝城夏季樂音重飄揚 美食節、市集也回來了

芝城夏季樂音重飄揚 美食節、市集也回來了

熱門新聞

一隻活生生大老虎出現在一般住家前院漫步。(KHOU 11畫面截圖)

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

2021-05-10 14:54
猶他州一女子去年感恩節失蹤，經歷冬天後，當地警方在本月2日，竟意外發現該名女子依然健在。圖為該女子所住的帳蓬。(猶他郡警局照片)

僅靠青苔度過嚴冬…猶他女去年感恩節失蹤至今被尋獲

2021-05-07 21:37
一名針對亞裔住家進行入屋搶劫的團夥首腦，被判處40年監禁。(Unsplash網頁)

刻意劫亞裔住家 屋內有人更好 橫行四州搶匪處40年徒刑

2021-05-09 19:56
明尼蘇達州的民眾發現鬱金香花苞不是從莖的頂端整個斷落，就是花瓣散置一地，使原本期待賞花的心情大大落空。(記者陳曼玲╱攝影)

鬱金香花苞怎麼斷頭了？防範吃花賊有剋星

2021-05-08 09:53
部分中國數字貨幣挖礦公司可能在德州擴大營運。(Unsplash網頁)

北京令加密貨幣公司撤出內蒙 北美勢成最大挖礦中心

2021-05-10 18:17
僑務促進委員王妍霞女士病逝，享年70歲。（朱江提供）

僑務促進委員王妍霞染疫病故 發病前無症狀突陷昏迷

2021-05-10 11:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案
CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩
全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

解除危機…「殖民油管」遭攻擊數小時後就付500萬贖金

解除危機…「殖民油管」遭攻擊數小時後就付500萬贖金
不交房租還硬剛 引來警方大陣仗

不交房租還硬剛 引來警方大陣仗