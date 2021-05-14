芝放行30萬人演唱會 Lollapalooza7月底登場

Lollapalooza往年平均吸引數十萬歌迷朝聖。(Lollapalooza臉書)

芝加哥 市府14日宣布，將准予每年該市最大型的戶外演唱會Lollapalooza恢復舉辦，這項盛會預定於7月29日到8月1日於葛蘭特公園舉行，依照現階段新冠疫情的明顯改善，市府預料將同意該演唱會參加人數不受防疫限制，這場演唱會往年平均吸引30萬樂迷朝聖。

主辦Lollapalooza的組織C3目前仍未公開說明今年的演唱會形式，芝加哥衛生局則說，已經密集與C3展開討論，希望以最佳方式，讓這場標誌性的音樂盛會安全回歸。

芝加哥上個月已經宣布在7月8日到11日，於芝加哥舉辦「風城烤肉會」(Windy City Smokeout)的街頭活動，市府要求所有工作人員必須完全接種，而沒有施打疫苗者想要參加的話，則必須出具活動前三天內的病毒陰性檢測 證明。

Lollapalooza並非全美從2019年秋季以來首度重新舉辦的大型音樂會，目前邁阿密已經排在7月23到25日，於可容納6.5萬觀眾的硬石體育場，推出連續三天的嘻哈音樂節。

全世界最大規模的演唱會主辦公司Live Nation執行長羅皮諾(Michael Rapino)說，該企業準備在夏季中旬，於美國 、英國陸續恢復舉辦戶外演唱會，他也提到，估計美國一些州在7月以前，就會恢復讓戶外場地舉辦無人數限制的表演活動。