我們有權要求出示疫苗卡嗎？口罩令放寬 芝華商困擾

從CDC日前放寬完全接種者的戶外口罩令後，華埠街道沒有戴口罩的遊客明顯增加。(特派員黃惠玲/攝影)

在聯邦疾病防治中心(CDC )更新防疫指南，讓已完成新冠疫苗 接種者，無論在室內外都不用戴口罩 ，伊利諾州與芝加哥市也隨即表示將跟進遵循新指南，不過，包括芝華埠在內的不少商家，都對如何辨識顧客是否打了疫苗產生疑問，業者說，缺乏明確的操作建議，擔心可能導致新一波的公共衛生危機。

州長普立茲克對口罩令放寬表示，「堅信遵循科學，會依照新指南修改伊州行政令」，他也提到，科學家傳遞的信息很明確，那就是接種了疫苗，可以安全的做更多的事情。

CDC的新指南表明，已完成新冠疫苗接種且滿兩周者，可不受限制安全回歸正常生活，室內外無論人數多寡，不用戴口罩，也不用再保持安全距離；不過，這些鬆綁的建議，不適用於醫院、監獄或遊民收容所等公共場所，此外，搭乘飛機、火車等公共運輸工具時，仍須戴口罩。

芝加哥的發言人也表示，儘管有一些完全接種疫苗者仍會繼續戴口罩，但市府將廣泛遵循新的指南，「我們會與州府、產業與商業界等合作伙伴共同評估並更新指南，希望能夠落實CDC的新建議」。

不過，市府說，這並不意味著口罩會從此消失，「市府支持CDC的建議，搭乘公共交通工具等情況下，應該繼續戴口罩，且未接種疫苗的人也必須要戴口罩」。

芝加哥地區的商家對於CDC新出爐的指南感到困擾，Escape Artistry遊樂場老羅森保(Maren Roseberg)說，政府沒有提供任何有效辦法讓商家辨別來客是否接種了疫苗，而在業者無法執行辨別的情況下，很難確保公共衛生。

橋港區中餐館業者John王說，之前的口罩令很容易執行，但現在打了疫苗的人可以不用戴口罩，而餐館有權要求顧客出示疫苗卡嗎？縱使消費者亮出疫苗卡，一般人也難以辨別真偽，他希望政府能夠提供商家執行方式，否則很容易引起糾紛，也容易造成防疫漏洞。

一些醫生也對CDC的新指南有不同看法，芝加哥大學醫院柯莫爾兒童醫院(Comer Children's Hospital)流行病學專家巴勒特(Allison Bartlett)說，寬鬆的口罩使用指南，可能會導致另一波疫情再起，她說，往好的方面想，希望這次CDC的新建議能夠鼓勵更多人的盡快去接種。