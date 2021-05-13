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解決鼠患 芝加哥放1000隻野貓上街「工作」

編譯周芳苑／綜合報導
芝加哥連續第六年摘下「鼠患最嚴重城市」排行榜冠軍，一項計畫將野生貓放生到有鼠患的地區。(擷自官網)
芝加哥連續第六年摘下「鼠患最嚴重城市」排行榜冠軍，一項計畫將野生貓放生到有鼠患的地區。(擷自官網)

有風城之稱的芝加哥連續第六年摘下美國害蟲防治公司Orkin「鼠患最嚴重城市」排行榜冠軍；為了控制這囓齒類動物的肆虐，樹屋人道協會（Tree House Humane Society）啟動一項計畫，將野生貓放生到有鼠患的地區。

協會以人道方式捕獲野貓，將這些動物絕育，而後安置在有鼠患的住宅和商業區，進行環保滅鼠防治。

樹屋人道協會表示，只有被救之後無法在住家或庇護所裡生存、或者無法返回原居地的貓才被「賦予任務」，參與「工作貓」（Cats at Work）滅鼠計畫，一旦獲得工作貓批准，房產和企業主必須為工作的貓兒提供食物、水、住所，負責照顧牠們的生活和健康。

庇護所在網站上說，工作貓多半會成為家庭或團隊的摯愛成員。

根據新聞頻道WGN 9報導，樹屋人道協會2012年以來已在芝加哥街頭安置了1000多隻野貓。

樹屋人道協會的成員里斯（Sarah Liss）接受WGN 9採訪時說，很多客戶跟他們說，貓兒到來之前，他們走到屋外去的時候，老鼠會跨過他們的腳，貓進駐之後，雖然偶爾才出手捕鼠，但光是坐鎮在那兒，就有威懾效果。

影片來源：YouTube WGN News頻道

庇護 芝加哥 美國

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