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德州前100名最佳餐館 名單在這裡

編譯組／綜合報導 
全美前百大餐廳，休士頓只有Tacos Doña Lena入選。（Tacos Doña Lena臉書粉專）
全美前百大餐廳，休士頓只有Tacos Doña Lena入選。（Tacos Doña Lena臉書粉專）

休士頓人向來以美食自傲，但是Yelp評比2021年全美前百大優選餐廳，休士頓竟然只有Spring Branch的Tacos Doña Lena入選，讓休士頓人的面子有點掛不住。 

至於德州前百大餐廳，休士頓店家雖然入選者眾，但也只有炭燒披薩The Gypsy Poet進入前十，且屈居亞軍。

德州排名第一的是聖安東尼奧的Comfort Cafe，第三是Santa Fe的Kat's Barbecue，第四是Montgomery的Tony's Italian Delicatessen，第五是聖安東尼奧的Gino's Deli Stop N Buy。 

Yelp的排序是依照用戶評價所訂出，除了參考該店在2016年至2021年間的評價總數外，也必須先通過衛生考核。不過Yelp的小編大讚德州飲食的多元，從傳統的德州BBQ到越南的素食都有，充分反映各種菜系，更能在競爭激烈的評比中勝出。

Yelp評選2021年德州前100家餐廳網址連結如下：

https://blog.yelp.com/2021/05/yelp-names-top-100-places-to-eat-in-texas-for-2021

德州 休士頓 越南

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