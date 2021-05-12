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FBI線報 休士頓失蹤女子陳屍池塘車中

編譯組／綜合報導 
疑似溺斃的赫南德茲，與她當時所開的SUV。（KHOU）
疑似溺斃的赫南德茲，與她當時所開的SUV。（KHOU）

休士頓40歲女子赫南德茲（Erica Hernandez），4月17日凌晨被通報在Braeswood與Bellfort一帶失蹤。警方11日才靠著聯調局（FBI）的線索，在Pearland一處池塘中找到她的SUV。蓋文斯頓縣法醫12日相驗後確認死者確為失蹤多時的赫南德茲，但死因仍然不明。 

警方說，SUV應該是衝出邊欄後掉進池塘的，車內只有赫南德茲一人。SUV應該已經泡在水中多時，很可能在通報失蹤當天就已是如此。當赫南德茲的車子被打撈上岸時，姊姊Ashley Hernandez已經在場，她說那一刻讓她相信，妹妹永遠不會回來了。 

赫南德茲的其他家人12日到事發地點為赫南德茲舉行追悼式。女兒說她不知道該怎麼形容她的心情；其他家人則說，從赫南德茲失蹤的那天起，她們就想知道到底發生了何事，就算是現在，她們還是滿腹疑問，不過終於能帶赫南德茲回家了。

Ashley Hernandez告訴媒體，11日當天她難過到極點，她整天無法入眠。對其他家人來說，過去24小時有夠不真實。警方表示，仍將繼續查明案發經過。

休士頓 FBI

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