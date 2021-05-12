我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體

「緊急寬頻福利計畫」上路 每月50元網路費補助

應對曼哈頓擁堵費 新州擬「以牙還牙」

記者謝哲澍／新澤西州報導

紐約計畫對進入曼哈頓60街以南的車輛收取擁堵費(congestion price)，令新州立法者大為光火。眾議員戈特海默(Josh Gottheimer)與其他議員本周宣佈一項報復計畫，將對所有非新澤西居民在紐新之間的每個過境點收取額外費用。

根據計畫，州外車輛將被收取額外費用，並進入新成立的擁堵稅減免基金(congestion tax relief fund)中，新澤西的駕車者可從中獲得紐約擁堵收費的報銷；如果紐約市最終放棄收取擁堵稅，那麼這項立法將自動撤銷。

博根郡參議員Joseph Lagana說，新澤西不是紐約市的存錢罐，如果他們繼續推行這一計畫，那麼新州必須做出應對。

戈特海默稱，紐約收取擁堵費的做法是在打劫新州人的錢包，「他們正在襲擊我們的家庭，我們必須以牙還牙；新州人民已經受夠了。」報復計畫預計將使常規的華盛頓大橋過境者每年多花費3000元。

新州立法者此前要求所有從哈德遜河(Hudson River crossings)進入曼哈頓的新州居民，將被免去擁堵費。州長墨菲此前也致信葛謨，稱堵車費對於每天進入曼哈頓的新州通勤族不公，但均未能獲得來自紐約的積極回應。

與此相反，紐約最近獲得聯邦運輸部的批准，對其計畫進行聯邦要求的環境評估。如果正式實施，預計通過華盛頓大橋(GWB)進入曼哈頓的個人將支付13元的附加費；紐約官員認為，該計畫每年可以籌集約10億元。

非營利組織「區域規畫協會」(Regional Plan Association)此前則發布報告支持擁堵稅，稱收取擁堵費對於新州居民來說有利有弊，最大利好在於有望解決尖峰時段的堵車問題。

紐約市 新州 曼哈頓

上一則

澳男陪妻德州探親 受困疫情又染病

延伸閱讀

時薪1.2元 新州印度廟遭200工人集體提告

時薪1.2元 新州印度廟遭200工人集體提告
最大燃油管關閉 新州油價漲破3元

最大燃油管關閉 新州油價漲破3元
疫期食物櫥櫃需求增 新州佛光會慷慨捐贈

疫期食物櫥櫃需求增 新州佛光會慷慨捐贈
曼哈頓檢察官參選人 溫塔莉訪福建同鄉會

曼哈頓檢察官參選人 溫塔莉訪福建同鄉會
2亞裔男 曼哈頓先鋒廣場拍照遭毆

2亞裔男 曼哈頓先鋒廣場拍照遭毆
新州群體免疫有望？ 醫界：長期作戰

新州群體免疫有望？ 醫界：長期作戰

熱門新聞

一隻活生生大老虎出現在一般住家前院漫步。(KHOU 11畫面截圖)

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

2021-05-10 14:54
猶他州一女子去年感恩節失蹤，經歷冬天後，當地警方在本月2日，竟意外發現該名女子依然健在。圖為該女子所住的帳蓬。(猶他郡警局照片)

僅靠青苔度過嚴冬…猶他女去年感恩節失蹤至今被尋獲

2021-05-07 21:37
華府資深媒體人傅建中6日上午過世，得年83歲。（記者張宗智 / 攝影）

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

2021-05-06 20:48
夏威夷是疫情下美國民眾熱門旅遊地點之一。( 特派員黃惠玲/攝影)

華人旅行社 疫情下被消失的行業

2021-05-06 12:34
一名針對亞裔住家進行入屋搶劫的團夥首腦，被判處40年監禁。(Unsplash網頁)

刻意劫亞裔住家 屋內有人更好 橫行四州搶匪處40年徒刑

2021-05-09 19:56
明尼蘇達州的民眾發現鬱金香花苞不是從莖的頂端整個斷落，就是花瓣散置一地，使原本期待賞花的心情大大落空。(記者陳曼玲╱攝影)

鬱金香花苞怎麼斷頭了？防範吃花賊有剋星

2021-05-08 09:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀
世說新聞／一年居然領這麼多 揭秘華人圈失業金亂象

世說新聞／一年居然領這麼多 揭秘華人圈失業金亂象
世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨

世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨
台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒
辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題

辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題