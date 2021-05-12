應對曼哈頓擁堵費 新州擬「以牙還牙」

紐約計畫對進入曼哈頓 60街以南的車輛收取擁堵費(congestion price)，令新州 立法者大為光火。眾議員戈特海默(Josh Gottheimer)與其他議員本周宣佈一項報復計畫，將對所有非新澤西居民在紐新之間的每個過境點收取額外費用。

根據計畫，州外車輛將被收取額外費用，並進入新成立的擁堵稅減免基金(congestion tax relief fund)中，新澤西的駕車者可從中獲得紐約擁堵收費的報銷；如果紐約市 最終放棄收取擁堵稅，那麼這項立法將自動撤銷。

博根郡參議員Joseph Lagana說，新澤西不是紐約市的存錢罐，如果他們繼續推行這一計畫，那麼新州必須做出應對。

戈特海默稱，紐約收取擁堵費的做法是在打劫新州人的錢包，「他們正在襲擊我們的家庭，我們必須以牙還牙；新州人民已經受夠了。」報復計畫預計將使常規的華盛頓大橋過境者每年多花費3000元。

新州立法者此前要求所有從哈德遜河(Hudson River crossings)進入曼哈頓的新州居民，將被免去擁堵費。州長墨菲此前也致信葛謨，稱堵車費對於每天進入曼哈頓的新州通勤族不公，但均未能獲得來自紐約的積極回應。

與此相反，紐約最近獲得聯邦運輸部的批准，對其計畫進行聯邦要求的環境評估。如果正式實施，預計通過華盛頓大橋(GWB)進入曼哈頓的個人將支付13元的附加費；紐約官員認為，該計畫每年可以籌集約10億元。

非營利組織「區域規畫協會」(Regional Plan Association)此前則發布報告支持擁堵稅，稱收取擁堵費對於新州居民來說有利有弊，最大利好在於有望解決尖峰時段的堵車問題。