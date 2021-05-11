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第二劑疫苗被誤打嬌生 會怎樣

編譯組／綜合報導
藥局搞錯，奧斯汀女子接種兩劑不同疫苗。(哈里斯縣衛生局）
藥局搞錯，奧斯汀女子接種兩劑不同疫苗。(哈里斯縣衛生局）

奧斯汀一名年輕女子上個月打了輝瑞疫苗，到藥局打第二劑後接到通知，指出藥局人員給錯了疫苗，讓她無謂的擔心了兩天。

艾蜜莉文森(Emily Vinson)日前上奧斯汀東南區一家HEB超市附設的藥局打第二劑輝瑞(Pfizer)疫苗，打完以後稍坐了一會兒，沒有出現問題便回公司上班。接著藥局打電話給她，她沒接到電話，藥局就留了言並請她回電。艾蜜莉發現藥局有留言以後，心情十分緊張，接著她聽到藥局給她打的是嬌生(Johnson & Johnson)疫苗。

奧斯汀的KSAN電視台報導，艾蜜莉起先驚慌了一陣，但藥局表示應該不會有問題，但她的同事取笑她，說她可能打的根本不是新冠疫苗，搞不好是狂犬病疫苗(rabies vaccine)之類的。經過兩天沒有異樣，艾蜜莉才放下心中的大石頭，但她覺得這種錯誤太不應該，藥局豈能隨便給病人亂打藥劑？

電視台邀請奧斯汀地區另一家藥局的藥劑師Rannon Ching評論時，Ching表示兩種疫苗混用並不會出現互相干擾之類的副作用，其實當病人注射輝瑞或莫德納(Moderna)疫苗出現過敏反應時，醫生常會建議第二劑改打嬌生疫苗，但嬌生疫苗對極少數的女性會造成血栓，這是有些人感到疑慮的地方。

嬌生的疫苗是只須要打一劑，艾蜜莉在電視訪問的最後一段中，綻開美麗的笑顏強調，她現在是150%免疫。

疫苗 藥局 嬌生

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