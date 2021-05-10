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新州疫情好轉 專家：群體免疫恐無望

記者謝哲澍／新澤西州報導
圖為打疫苗示意圖。(美聯社)
圖為打疫苗示意圖。(美聯社)

新澤西州10日報告459例新增新冠病毒感染確診病例，單日10人染疫死亡，疫苗普及率超過50%。儘管疫情好轉、疫苗普及，但部分公共衛生專家認為，新州無法真正達成群體免疫，社會應對長期生活在疫情之下做好準備。

哈肯薩克子午線醫療系統(Hackensack Meridian Health)首席醫師主管Daniel Varga說，只要有多重不確定性繼續存在，他就不會相信新州能夠做到群體免疫。不確定性包括且不限於疫苗效果、病毒變異以及民眾拒絕疫苗等。

另一個複雜的因素是，沒人能夠確定達成群體免疫的人口比例是多少。一些專家最初估計，大約70％民眾接種疫苗或先前感染可以實現這一目標。但是預測仍然千差萬別，並且幾乎每個月都在變化。

病毒變異一直是人們擔憂的重點。普林斯頓衛生局長George DiFerdinando Jr.表示，病毒變異使衛生局不得不持續提高擬議的比例，以實現群體免疫，「一年前，人們說這是60％或70％；現在我們達到80％；到底是多少，我們誰都搞不清。」

羅格斯大學生物醫學與健康科學(Rutgers Biomedical and Health Sciences)學院教務長斯特羅姆(Brian L. Strom)說，上述數據全都是基於其他傳染病的猜測，「有些疾病，我們能夠以60％、70％或90％的比例達成群體免疫，但新冠很難消失；這是一種我們需要學習與之共存的疾病。」

一旦新冠病毒無法徹底被消滅，那麼就意味著未來社會各界需要靈活應變，並能夠即時適應新出現的病例或熱點，在擁擠的空間中或在寒冷和流感季節習慣佩戴口罩，並將新冠疫苗接種列入常規年度健康程式中。

羅格斯大學高級生物技術與醫學中心(Rutgers Center for Advanced Biotechnology and Medicine)主任布拉瑟(Martin J. Blaser)說，新冠病毒將在相當長的一段時間內成為人類未來的一部分，遠程工作可能會持續數年，「但接種疫苗的人越多，這一部分的比例就越小。」

諸如流感之類的其他病毒無法通過疫苗消除，這也是一些專家認為每年接種新冠疫苗，最終將得到類似於流感病毒原因。 很多專家認為新冠病毒可能會繼續變異並減弱效力，直到它類似於普通感冒。

儘管一些專家對實現群體免疫已經失去了信心，但所有專家都依然相信疫苗能夠控制病毒傳播。斯特羅姆說，儘管新州達成群體免疫遙遙無期，但隨著疫苗逐漸普及，新增病例、住院和傳播率的下降是驚人的。

許多研究人員仍然樂觀地認為，即使沒有群體免疫，美國也能夠控制疫情並顯著降低其致死性，即使這種病毒會持續數年之久。布拉瑟說，他希望從現在開始的一年後，情況會看起來更像2019年，「我知道情況不會完全相同。」

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