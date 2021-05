8歲華童龐博文 以「內心平靜之力」角逐谷歌塗鴉大獎

龐博文從小就喜歡繪畫,此次入圍「谷歌塗鴉」決賽,代表馬州角逐全美冠軍。(龐雙提供)

「谷歌 塗鴉」比賽(Doodle for Google)公布54名決賽入圍者,馬州 哈維郡克拉克斯維爾小學(Clarksville Elementary School)的二年級華裔學生龐博文(James Pang),憑藉作品「內心平靜的力量」(Strength of Inner Peace)成為該州勝者,將代表馬州角逐全美大獎。

龐博文在美國出生長大,喜歡畫畫和彈琴,家中還有個四歲大的妹妹,對體育興趣濃厚;他的父母是來自中國的第一代移民,分別在聯邦政府從事數據科學與生化科技工作。

父親龐雙受訪表示,龐博文從小就喜歡畫畫,「每次從幼兒園回來都帶著一大堆畫」,如今學習繪畫也快三年;此次他鼓勵兒子參賽,一方面是因疫情宅家,不希望孩子總對著電腦,另一方面也是培養孩子表達自己的能力。

今年比賽的主題是「我因⋯而強大」(I am strong because …),龐雙問兒子「你如何表達自己的strong?」龐博文說,「我沒那麼strong,但我覺得我可以mentally strong(思想上強大)。」

受父親在家做瑜伽和冥想(meditation)的啟發,龐博文在畫中描繪自己在房間冥想的畫面,周圍還有書籍、地球儀、鋼琴和狗狗,定睛一看,畫面中人物與物件正好拼出「Google」(谷歌)一詞;而與房間內平靜愉悅的氛圍不同,作為背景板的窗戶外,是電閃雷鳴和大雨傾盆。

該作品前後修改20多次,龐博文說,「除了要有健康的身體,也需要健康的思想和心態。」疫情期間尤甚,他常借助冥想、繪畫、彈琴和寫日記,幫助自己調節情緒。

他在作品配文中寫道,「我強大是因為,當我遇上糟糕的一天,我通過冥想找到了內心的平靜和心靈之力(mental strength);當我感到無聊,我通過閱讀來想像自己在環遊世界;當我飽含情緒,我通過音樂和藝術來表達自己,實現情緒上的強大。」

問及將來想做什麼?龐博文並不給自己設限,「一開始我本打算成為像爸爸一樣的醫生 — 但他也不完全是醫生,而是科學家。」他說,「我也喜歡科學,可能也做科學家,或是音樂人,又或是藝術家,都可以。」

龐雙說,參賽也不是為了拿獎,而是在這個過程中幫助孩子更了解自己、突出自己的能力,培養表達;入圍決賽於他們一家也是意外驚喜,「既然能代表馬州競賽,希望他能有好的表現,為華裔爭光,也給學校帶來一些幫助」。

龐博文的作品正在「谷歌塗鴉」網站接受公眾投票 ,屆時將根據投票數選出前五名爭奪全美冠軍,投票通道開放至本周六凌晨2時,詳情:https://doodles.google.com/d4g/vote/。

「谷歌塗鴉」面向K-12年級學生,參選者按年級分五組比賽,選出54名州及地區的勝者進入決賽,再由公眾票選出五人競爭全國冠軍,最終可獲3萬元獎學金,其學校可獲價值5萬元的科技大禮包。