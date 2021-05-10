我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBC：拉丁裔、亞裔2020人口普查都被少算

WHA報名截止 世衛連續第5年未邀台

搭不起 網約車司機復工慢 芝車費飆漲5倍

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥地區的網約車費用水漲船高。(路透)
芝加哥地區的網約車費用水漲船高。(路透)

以「便宜、便利」而受到歡迎的Uber、Lyft等網約車服務，在新冠疫情加上頻發劫車事件的雙重衝擊下，導致芝加哥地區的網約車司機人數大幅下降，更直接推升了搭乘價格，「以前從家裡搭Uber到市區的Rush街，單趟約9元，現在搭一樣路線竟要付45元」，芝網約車用戶不禁大喊吃不消。

住家南環區的乘客Alice抱怨，前年年底從家裡搭網約車到市中心Rush街的費用大約為9元，到今年2月時，同樣路線車費要21元，5月初車費竟然顯示要45元，而且等車時間比以往要長一倍，「貴得離譜，候車時間又久」，已經施打疫苗的Alice說，隨著疫情緩和，現在她又改回乘搭公車，一趟只要 2.5元。

從去年3月就停開Uber的華人高大永說，當時考慮每天搭乘陌生人的風險，加上當時多數人都居家避疫，有時出去轉一天也接不到兩單生意，才決定停開，去年5月份開放網約車申請失業金，加上有額外聯邦政府津貼，基本生活費不缺，尤其網約車在芝加哥頻頻遭劫，他計畫到9月底領完失業補助後才會復工

德堡大學運輸專家施威特曼(Joe Schwieterman)說，網約車的經營模式是仰賴司機們主動上工，而無法控制司機們是否出門載客，然而疫情後，網約司機復工速度緩慢，公司對此也無法可管。

在車費不斷上漲下，有的顧客因此改搭公車，有的發現目前搭乘計程車的費用比網約車合理後，又重新回頭改搭計程車。

西北大學運輸中心主任馬赫馬薩尼(Hani Mahmassani)說，在更多司機回到駕駛網約車行業前，恐怕不要指望車費會下降。

對此網約車公司Lyft表示，該公司正在增加向司機提供獎勵，希望他們能夠回到市場服務，網約車公司也提到，目前開網約車每小時的平均薪資已經提高到31元。

網約車 疫情 復工

上一則

德州2020年外州移入全美第二 僅次佛羅里達州

下一則

8歲華童龐博文 以「內心平靜之力」角逐谷歌塗鴉大獎

延伸閱讀

FBI與歐海爾機場建築大師雅恩 伊州騎車遭撞身亡

FBI與歐海爾機場建築大師雅恩 伊州騎車遭撞身亡
麥當勞Uber Eats 試驗新計畫

麥當勞Uber Eats 試驗新計畫
散戶最愛 Uber後勢續看好

散戶最愛 Uber後勢續看好
新條款沒看完就同意 華女告Uber踢到鐵板

新條款沒看完就同意 華女告Uber踢到鐵板
乘車送餐需求大增 Uber急聘司機

乘車送餐需求大增 Uber急聘司機
乘車、送餐需求回升 Uber大舉招聘司機

乘車、送餐需求回升 Uber大舉招聘司機

熱門新聞

猶他州一女子去年感恩節失蹤，經歷冬天後，當地警方在本月2日，竟意外發現該名女子依然健在。圖為該女子所住的帳蓬。(猶他郡警局照片)

僅靠青苔度過嚴冬…猶他女去年感恩節失蹤至今被尋獲

2021-05-07 21:37
華府資深媒體人傅建中6日上午過世，得年83歲。（記者張宗智 / 攝影）

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

2021-05-06 20:48
芝加哥地區的餐館近來人氣暢望，不論室內或戶外用餐區都時常客滿，各家餐廳因此急需人手。(特派員黃惠玲/攝影)

失業補助優厚？餐館找不到員工 掀搶人大戰

2021-05-03 13:53
夏威夷是疫情下美國民眾熱門旅遊地點之一。( 特派員黃惠玲/攝影)

華人旅行社 疫情下被消失的行業

2021-05-06 12:34
明尼蘇達州的民眾發現鬱金香花苞不是從莖的頂端整個斷落，就是花瓣散置一地，使原本期待賞花的心情大大落空。(記者陳曼玲╱攝影)

鬱金香花苞怎麼斷頭了？防範吃花賊有剋星

2021-05-08 09:53
一名針對亞裔住家進行入屋搶劫的團夥首腦，被判處40年監禁。(Unsplash網頁)

刻意劫亞裔住家 屋內有人更好 橫行四州搶匪處40年徒刑

2021-05-09 19:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
攻擊美輸油管的駭客團體是老手？這次可能失算了

攻擊美輸油管的駭客團體是老手？這次可能失算了
「淫豪」艾普斯坦成導火線 梅琳達2019年就諮詢離婚

「淫豪」艾普斯坦成導火線 梅琳達2019年就諮詢離婚
一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察
美東油管遭駭 拜登宣布緊急狀態

美東油管遭駭 拜登宣布緊急狀態
所得稅積件3100萬份 數百萬人延後退稅

所得稅積件3100萬份 數百萬人延後退稅