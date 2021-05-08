火災+槍響 巴爾的摩4死1傷 槍手遭警擊斃

馬里蘭州一個住宅區8日清晨發生火災和槍擊案，導致四死一傷，兇嫌被警方擊斃。圖為火災現場一片瓦礫。(美聯社)

馬里蘭州 巴爾的摩郊區的住宅區街道，8日清晨發生火災和槍擊 案，導致至少四人死亡、一人受傷；開槍嫌犯已當場被警方擊斃，另有兩男一女死亡；鄰人指稱，受害者都是鄰居；當局仍在調查這場暴力事件的原因。

住在案發現場不遠處的社區居民瓦茨(Gail Watts)表示，聽到爆炸聲後，立即衝到屋外，那時大約清晨6點30分；她看到熊熊大火，也看到一名鄰居男子站在街道中央，然後就聽到槍響，看到人們設法躲避。瓦茨還聽到嫌犯的隔壁鄰居大聲呼救，「我向外一看，他已開槍打死了一名女人，她躺在人行道上。」

瓦茨說，她在這附近住了25年，嫌犯過去曾攻擊過鄰居，「他偏執狂已經很久很久了。」另一名長期住在附近的居民夸尚(Kweku Quansah)則向媒體表示，他聽到爆炸聲，走到外面查看，發現有人朝他的方向開槍。

夸尚表示，會發生這種事他「毫不驚訝」；開槍嫌犯經常和鄰居起衝突，鄰居也曾向警方報案；「我們不知道他為什麼這樣做，但這種情況一次又一次發生。很多人試圖抱怨申訴，卻一點用也沒有。」

巴爾的摩郡警局發言人斯圖爾特(Joy Stewart)在記者會上指出，警方上午6時40分左右據報趕到巴爾的摩以西伍德勞恩(Woodlawn)附近一場火災和槍擊事件現場時，看到一名持槍男子，之後將其擊斃。

郡消防局發言人羅斯特科夫斯基(Tim Rostkowski)表示，大火起於一棟民戶並蔓延到兩戶相鄰房屋，當局隨即將火撲滅。三戶著火房屋有兩戶倒塌，一戶嚴重受損。至於大火和這場槍擊案之間的關連，仍待確認。

警方8日下午表示，死者總計四人，其中包括嫌犯和兩男一女，另一名男子受傷送醫，沒有生命危險。警方正在調查全案並在現場尋找其他可能的受害者。