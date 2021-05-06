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伊州長：14日放寬防疫限制 目標6月11日全面開放

黃惠玲
伊州長普立茲克宣布14日進入防疫「過渡期」，6月11日全面開放。(州長辦公室)
伊州長普立茲克宣布14日進入防疫「過渡期」，6月11日全面開放。(州長辦公室)

繼芝加哥市宣布將在7月4日前全面開放後，伊利諾州州長普立茲克也表示，伊州將在14日起進入全面開放前的「過渡期」(bridge phase)，並朝6月11日全面開放伊州為目標。

普立茲克說，「我們越來越可以看清楚通過隧道後的曙光」，他說，14日開始，各項防疫限制將進一步放寬，但口罩令會維持到聯邦疾病防治中心CDC解除為止，普立茲克表示，疫苗短缺的日子已經結束，該州將進一步開放提供坊間診所疫苗，「我們會盡一切所能，讓想要施打疫苗者盡快完成心願」。

衛生廳廳長伊吉克說，包括小兒科等醫生診所，即日起都可以登記加入接受疫苗名單，大概一到兩周，這些診所就會收到核可通知，她也提到，預計最快下周聯邦就會核准12到15歲的孩童施打新冠疫苗。

普立茲克表示，目前疫苗施打人數、確診率與住院率等數據都符合進入全面開放的步驟，唯一出現異常的指標為死亡人數仍然沒有明顯改善，根據衛生廳統計，伊州過去七天中，多達四天的單日死亡人數超過30名，比一個月前的18人高出許多，而6日該州死亡新增達40名，為4月15日以來的新高紀錄。

過渡期間，州府將允許零售店、健身房的客容量從現行的五成提高到60%，遊樂園、博物館以及動物園的客容量，也將從25%增加到60%，至於其他需購票入場的體育活動、劇院演出，也將允許六成觀眾入場。

此外，室內活動人數上限將提高到250人，而戶外活動上限人數從100增加到500人。

屆時州府將設定28日觀察期，如果確診率、住院率等均維持穩定或下降，就可以有機會全面開放，普立茲克希望在6月11日達到全面開放目標。

疫苗 伊州 聯邦疾病防治中心

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