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力爭華府自成一州 華府市長包瑟加入民主黨州長協會

記者張筠／華盛頓報導
華府市長包瑟為爭取華府自成一州，加入民主黨州長協會。(美聯社)
華府市長包瑟為爭取華府自成一州，加入民主黨州長協會。(美聯社)

為爭取華府自成一州，華府市長包瑟(Muriel Bowser)近日加入民主黨州長協會(Democratic Governors Association，DGA)，該協會5日表示，包瑟的加入將讓華府有與其他州交流有更多交流，促進政府之間的更多合作和創新，華府市長加入DGA也是民主黨人力推華府自成一州的標誌。

民主黨州長協會5日發表聲明，宣布包瑟是該協會一員，華府市長加入該協會「將有更多機會與其他州和地方官員互動交流，探討政策，這將給華府和各州帶來更多創新與合作」。

包瑟表示，華府市民與美國其他50州的民眾有著相同的公民身分，華府人也對履行公民義務感到自豪，華府奮力爭取自成一州本質上是為要求本就屬於我們的權利，「華府人和其他州數百萬美國人一樣，力爭建立一個更公平正義且富活力的國家」，華府相信終止「納稅卻無代表」(taxation without representation)是更好的實現民主的方法。

民主黨州長協會表示，華府有70萬居民，包含多元族裔，他們納稅、在軍隊服務，但長時間缺乏聯邦層面的發聲機會和代表權，並未享有完整的公民權利。

華府多年來持續爭取自成一州，近期因民主黨籍拜登總統上任，且民主黨人在國會參、眾兩院都占多數，支持此事的立法者和維權團體呼聲高漲，上月國會眾院也通過了相關法案。

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