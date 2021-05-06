我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

華人旅行社 疫情下被消失的行業

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
夏威夷是疫情下美國民眾熱門旅遊地點之一。( 特派員黃惠玲/攝影)
夏威夷是疫情下美國民眾熱門旅遊地點之一。( 特派員黃惠玲/攝影)

隨著新冠疫苗接種人數不斷增加，餐飲休閒業紛紛出現難得一見的消費潮，但以銷售國際機票與各種國內外旅遊套餐的華人旅行社，至今仍卡在「幾乎停業」階段未見改善，業者說，現在回中國或台灣都至少隔離14天，然而班機經常變動導致防疫酒店預約受影響遭罰款引起消費爭議，加上目前中港台雙向旅遊項目賣不動，「旅行社在這一年可以說是被疫情消失的行業」。

已經在華埠經營海天旅行社生意數十年的陳莎莎說，餐館業是新冠疫情的最大受害者，事實上旅行社受到的衝擊不僅不比餐飲業小，恢復期更比餐飲業長，她說，疫情爆發初期，旅行社每天都在為因為疫情滯留在美國或兩岸三地的客人找機票、改機票，進入疫情中期，各地實施居家避疫，到美國旅遊的海外旅客完全中斷，旅行業因此一蹶不振。

好不容易撐到新冠疫苗開始施打，隨著接種人數增加，坊間餐館、旅館也陸續重新營業，然而對於以國際機票、海外旅客為主要市場的華人旅行社來說，這些復甦跡象似乎仍未在該行業領域顯現。

她說，現在飛行中國、台灣、香港的班機，雖然有比疫情嚴峻期增加，但班機變動頻繁，「替客人才開好下個月到亞洲班機機票，班機起飛前一周卻收到航班取消通知，然後又得替顧客重新尋找新的班次」，陳莎莎說，訂購機票利潤有限，但現階段手續麻煩，且班機一旦變動，顧客原先預定的防疫酒店也會受到影響，部分客戶因無法取回酒店預付房款也造成爭議，這些情況長久下來成為從業人員的壓力與負擔。

四季旅行社東主梅施美英說，華人旅行社可以說是新冠疫情首當其衝的第一波受害者，同時也是恢復期最長的行業，現在該旅行社的國際機票與旅遊項目大致停擺，未來幾個月她計畫把業務放在美國郵輪與美國國內團體旅遊項目，尤其美國國內郵輪即將從6、7月重新航行，已經有不少顧客來詢問詳情，她說，估計今年10月、11月時，旅行社業務應該會出現轉機。

疫情 美國 華人

上一則

莫德納擴建麻州廠房 今年可製造至少8億劑疫苗

下一則

德州瓦沃迪成偷渡熱點 美南日逮6000人

延伸閱讀

紐約猶太裔攝影師 鏡頭重現70年代華埠

紐約猶太裔攝影師 鏡頭重現70年代華埠

向太空人學防疫 林琪兒：顧好自己才能貢獻群體

向太空人學防疫 林琪兒：顧好自己才能貢獻群體
「紅月夜」記載150年前洛城華埠屠殺 盼毋忘歷史、反仇恨犯罪

「紅月夜」記載150年前洛城華埠屠殺 盼毋忘歷史、反仇恨犯罪
防疫金這樣用？日小鎮砸24萬造「巨大魷魚像」

防疫金這樣用？日小鎮砸24萬造「巨大魷魚像」
台駐印度人員6染疫1重症 傳1高官也確診

台駐印度人員6染疫1重症 傳1高官也確診
新加坡疫情升溫 研究調整港星旅遊氣泡

新加坡疫情升溫 研究調整港星旅遊氣泡

熱門新聞

51歲的甘賢兵日前因為洗錢罪刑，在芝加哥聯邦法庭由法官判刑14年。 (U.S District Court trial exhibit)

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

2021-04-30 17:02
芝加哥地區的餐館近來人氣暢望，不論室內或戶外用餐區都時常客滿，各家餐廳因此急需人手。(特派員黃惠玲/攝影)

失業補助優厚？餐館找不到員工 掀搶人大戰

2021-05-03 13:53
華府資深媒體人傅建中6日上午過世，得年83歲。（記者張宗智 / 攝影）

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

2021-05-06 20:48
夏威夷是疫情下美國民眾熱門旅遊地點之一。( 特派員黃惠玲/攝影)

華人旅行社 疫情下被消失的行業

2021-05-06 12:34
底特律從下周起，只要帶該市市民前往接種，均可獲得現金獎勵，圖為底城民眾接種情形。(底特律市長臉書)

1劑給50元 底特律發錢 鼓勵打疫苗

2021-04-30 11:56
完全接種者仍有染疫風險。(美聯社)

歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

2021-04-29 13:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世