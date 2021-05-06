華人旅行社 疫情下被消失的行業

夏威夷是疫情下美國民眾熱門旅遊地點之一。( 特派員黃惠玲/攝影)

隨著新冠疫苗接種人數不斷增加，餐飲休閒業紛紛出現難得一見的消費潮，但以銷售國際機票與各種國內外旅遊套餐的華人 旅行社，至今仍卡在「幾乎停業」階段未見改善，業者說，現在回中國或台灣都至少隔離14天，然而班機經常變動導致防疫酒店預約受影響遭罰款引起消費爭議，加上目前中港台雙向旅遊項目賣不動，「旅行社在這一年可以說是被疫情 消失的行業」。

已經在華埠經營海天旅行社生意數十年的陳莎莎說，餐館業是新冠疫情的最大受害者，事實上旅行社受到的衝擊不僅不比餐飲業小，恢復期更比餐飲業長，她說，疫情爆發初期，旅行社每天都在為因為疫情滯留在美國 或兩岸三地的客人找機票、改機票，進入疫情中期，各地實施居家避疫，到美國旅遊的海外旅客完全中斷，旅行業因此一蹶不振。

好不容易撐到新冠疫苗開始施打，隨著接種人數增加，坊間餐館、旅館也陸續重新營業，然而對於以國際機票、海外旅客為主要市場的華人旅行社來說，這些復甦跡象似乎仍未在該行業領域顯現。

她說，現在飛行中國、台灣、香港的班機，雖然有比疫情嚴峻期增加，但班機變動頻繁，「替客人才開好下個月到亞洲班機機票，班機起飛前一周卻收到航班取消通知，然後又得替顧客重新尋找新的班次」，陳莎莎說，訂購機票利潤有限，但現階段手續麻煩，且班機一旦變動，顧客原先預定的防疫酒店也會受到影響，部分客戶因無法取回酒店預付房款也造成爭議，這些情況長久下來成為從業人員的壓力與負擔。

四季旅行社東主梅施美英說，華人旅行社可以說是新冠疫情首當其衝的第一波受害者，同時也是恢復期最長的行業，現在該旅行社的國際機票與旅遊項目大致停擺，未來幾個月她計畫把業務放在美國郵輪與美國國內團體旅遊項目，尤其美國國內郵輪即將從6、7月重新航行，已經有不少顧客來詢問詳情，她說，估計今年10月、11月時，旅行社業務應該會出現轉機。

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