我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

全球最大珠寶商宣布 全部改售人工鑽石

編譯組／綜合報導 
Pandora宣布改售人造鑽石。（KHOU 11）
Pandora宣布改售人造鑽石。（KHOU 11）

國際珠寶品牌Pandora宣布，不再採用天然挖採的鑽石，改用人造鑽以製造手飾，因為雖然鑽石本身光彩奪目，但背後挖採與交易過程往往充滿血與淚，休士頓KHOU電視台報導，因此這家全球最大的珠寶配飾商才做此決定，而且未來鑽石的價格有可能不再那麼昂貴。 

全球多數鑽石來自非洲，但當地的開採作業卻充斥著勞力剝削，甚至有超過70個國家使用童工開採。另外，「血汗鑽石」又往往成為內戰的源頭，助長官員貪污與殘暴獨裁政權。 

同時，雖然部分國家對鑽石開採做出種種限制，但多數國家卻放任業者，因而導致環境嚴重毀損，汙染與沙漠化層出不窮，原本依靠土地為生的農民往往因此流離失所。

但Pandora採用的人造鑽石是不是真鑽？是的。鑽石原本是靠地球千萬年地層變動所帶來的壓力與熱力而產生，現在由科學家在實驗室中以人工方式重現並加速，因此人造鑽並不是「水鑽」（rhinestone），而是貨真價實的鑽石。 

KHOU電視台報導，但因為是人工製造，所以成本也比天然開採低很多，以後再想鑽光熠熠，就不必擔心荷包大失血了。 

Pandora於1982年成立在丹麥哥本哈根的國際鑽石公司，在泰國設有工廠，對全球100多個國家銷售，共有7000多個銷售地點。

Pandora宣布改售人造鑽石。(Pandora公司網站)
Pandora宣布改售人造鑽石。(Pandora公司網站)

泰國 休士頓

上一則

2021荷包大失血 食物、汽油、機票、建材、房價漲不停

下一則

北美洲華文作家協會 5•7雲端慶30周年

延伸閱讀

卡地亞、寶格麗、蕭邦... 母親節「表」心意 經典不敗

卡地亞、寶格麗、蕭邦... 母親節「表」心意 經典不敗
洛杉磯鑽石獅子會 愛心捐助防疫物資

洛杉磯鑽石獅子會 愛心捐助防疫物資
夜半歌聲（一○）

夜半歌聲（一○）
BOUCHERON頂級珠寶哥倫比亞「木佐」產祖母綠珍稀誘客

BOUCHERON頂級珠寶哥倫比亞「木佐」產祖母綠珍稀誘客
吃餅乾、咬崩牙…原來有鑽石

吃餅乾、咬崩牙…原來有鑽石
鑽石獅子會助宏恩醫院 捐17萬4000隻鞋套

鑽石獅子會助宏恩醫院 捐17萬4000隻鞋套

熱門新聞

51歲的甘賢兵日前因為洗錢罪刑，在芝加哥聯邦法庭由法官判刑14年。 (U.S District Court trial exhibit)

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

2021-04-30 17:02
芝加哥地區的餐館近來人氣暢望，不論室內或戶外用餐區都時常客滿，各家餐廳因此急需人手。(特派員黃惠玲/攝影)

失業補助優厚？餐館找不到員工 掀搶人大戰

2021-05-03 13:53
華府資深媒體人傅建中6日上午過世，得年83歲。（記者張宗智 / 攝影）

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

2021-05-06 20:48
夏威夷是疫情下美國民眾熱門旅遊地點之一。( 特派員黃惠玲/攝影)

華人旅行社 疫情下被消失的行業

2021-05-06 12:34
底特律從下周起，只要帶該市市民前往接種，均可獲得現金獎勵，圖為底城民眾接種情形。(底特律市長臉書)

1劑給50元 底特律發錢 鼓勵打疫苗

2021-04-30 11:56
完全接種者仍有染疫風險。(美聯社)

歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

2021-04-29 13:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世